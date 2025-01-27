Общество 27.01.2025 в 09:10
Морозы в Бурятии привели куропаток на теплые городские колодцы
Греющихся на теплых люках птиц заметили в сотых кварталах
Текст: Елена Кокорина
В минувшие выходные в нескольких местах города Улан-Удэ заметили группы куропаток. Озябшие и нахохленные птицы заняли законное место голубей на теплом колодце и грели свои перышки.
Видео с куропатками разместил на своей странице депутат НХ республики Максим Бувалин.
- У голубей появились конкуренты. Куропатки в сотых кварталах, - пишет депутат.
Следом в соцсетях разместили еще одно видео с куропатками, где группа из семи небольших куропаток гуляет и в районе Пентагона.
Фото: Максим Бувалин
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