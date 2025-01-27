Морозы в Бурятии привели куропаток на теплые городские колодцы

В минувшие выходные в нескольких местах города Улан-Удэ заметили группы куропаток. Озябшие и нахохленные птицы заняли законное место голубей на теплом колодце и грели свои перышки.

Видео с куропатками разместил на своей странице депутат НХ республики Максим Бувалин.

- У голубей появились конкуренты. Куропатки в сотых кварталах, - пишет депутат.

Следом в соцсетях разместили еще одно видео с куропатками, где группа из семи небольших куропаток гуляет и в районе Пентагона.

Фото: Максим Бувалин