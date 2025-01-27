В Улан-Удэ в разгар морозов массово отключат электричество

Сегодня в столице Бурятии, несмотря на сильные морозы, пройдут плановые отключения электричества. А десятки домов останутся без холодной воды.Как сообщили в мэрии, электричества не будет по следующим адресам:- ул. Целинная, ул. Уссурийская, Абаканская, ул. Астраханская.- СНТ «Строитель»- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональное училище №25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, Скважина №8, Таежная 26.- административное здание МВД РБ по адресу пр. Победы 14, пр. Победы 11-14, 11а, ул. Димитрова 1-4, детсад № 45 по адресу ул. Фрунзе 2, паспортно-визовый отдел и адресное бюро, женская консультация.- подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Уланская, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ «Баяр-плюс», ДНТ «Пригородное», ДНТ «Жаргаланта», ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Земляничная, ул. Севастопольская, ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Строительная, ДНТ ТУЯА, м-н Барис по ул. Советская,16, м-н Абсолют по ул. Советская,106, Амбулатория по ул. Уланская,16а, СНТ «Дружба», СНТ «20 лет Победы».- школа-интернат №22 учебный корпус по ул. Лысогорская 85а, кооператив гаражей №24 по ул. Лысогорская, котельная по ул. Лысогорская 85а, ул. Циолковского 2а, ул. Лысогорская 87а, ул. Верхняя 22, Молодежная 22, ул. Осипенко, 22-29, пер. Строительный 1-12, Чапаева 19-34, пер. Чапаева 2-4.Холодную воду отключат с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:- ул. Ветеранов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 87, 89, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 105, 107, 108.