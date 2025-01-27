Общество 27.01.2025 в 09:56
В Бурятии ветер помешал перекрыть федеральную трассу
Теперь ее перекроют в ночь со среды на четверг
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перенесено перекрытие федеральной трассы в сторону Кяхты в поселке Иволгинск. Причиной этого стала ветренная погода, которая мешает запланированному там ремонту надземного пешеходного перехода.
«Временное полное перекрытие движения на федеральной автодороге, запланированное на 27 января, перенесено на 30 января. В ночь со среды на четверг с 00:00 до 06:00 пройдут ремонтные работы модульного надземного пешеходного перехода. Пропуск автотранспорта будет осуществляться через каждый час по 15 минут», - сообщили в Упрдор «Южный Байкал».
Проезд транспорта экстренных служб – пожарной охраны, полиции, скорой помощи - останется бесперебойным.
«Временное полное перекрытие движения на федеральной автодороге, запланированное на 27 января, перенесено на 30 января. В ночь со среды на четверг с 00:00 до 06:00 пройдут ремонтные работы модульного надземного пешеходного перехода. Пропуск автотранспорта будет осуществляться через каждый час по 15 минут», - сообщили в Упрдор «Южный Байкал».
Проезд транспорта экстренных служб – пожарной охраны, полиции, скорой помощи - останется бесперебойным.
Тегидорога