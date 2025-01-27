Общество 27.01.2025 в 10:09

В Бурятии предприниматель не доплатил 3,5 млн таможенных пошлин

Злостному неплательщику может грозить тюремный срок
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии предприниматель не доплатил 3,5 млн таможенных пошлин

Бурятская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 3,5 млн рублей. Фигурантом по делу проходит предприниматель из Улан-Удэ.

- По версии дознания, обвиняемый в целях розничной продажи гаджетов известных брендов организовал поставку электронных товаров из-за границы, таможенное декларирование которых не осуществлял. Это повлекло уклонение от уплаты таможенных платежей в размере более 3,5 млн рублей, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, ссылаясь на Генпрокуратуру РФ.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

Фото: Номер один

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