Общество 27.01.2025 в 10:34

В Улан-Удэ чиновники наплевали на многодетного отца-сироту

Мужчина-инвалид уже больше 10 лет не может получить положенное ему жилье
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ чиновники наплевали на многодетного отца-сироту
Фото: freepik.com
Председатель Следственного комитете России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с сиротой из Улан-Удэ.

«На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России обратился сирота из Улан-Удэ, являющийся многодетным отцом и инвалидом. Он с 2013 года состоит в очереди на жилье, однако несмотря на вступившее в силу судебное решение его он так и не получил. Мужчина вынужден арендовать квартиру за свой счет, что для него финансово затруднительно», - рассказали в следственном ведомстве.
 
В региональном следственном управлении по данному факту организована процессуальная проверка. О ее результатах местные следователи доложат Александру Бастрыкину.
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