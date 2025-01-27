Общество 27.01.2025 в 10:34
В Улан-Удэ чиновники наплевали на многодетного отца-сироту
Мужчина-инвалид уже больше 10 лет не может получить положенное ему жилье
Текст: Андрей Константинов
Председатель Следственного комитете России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с сиротой из Улан-Удэ.
«На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России обратился сирота из Улан-Удэ, являющийся многодетным отцом и инвалидом. Он с 2013 года состоит в очереди на жилье, однако несмотря на вступившее в силу судебное решение его он так и не получил. Мужчина вынужден арендовать квартиру за свой счет, что для него финансово затруднительно», - рассказали в следственном ведомстве.
В региональном следственном управлении по данному факту организована процессуальная проверка. О ее результатах местные следователи доложат Александру Бастрыкину.
«На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России обратился сирота из Улан-Удэ, являющийся многодетным отцом и инвалидом. Он с 2013 года состоит в очереди на жилье, однако несмотря на вступившее в силу судебное решение его он так и не получил. Мужчина вынужден арендовать квартиру за свой счет, что для него финансово затруднительно», - рассказали в следственном ведомстве.
В региональном следственном управлении по данному факту организована процессуальная проверка. О ее результатах местные следователи доложат Александру Бастрыкину.