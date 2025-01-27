В Улан-Удэ подлатали одряхлевшую советскую школу

В Улан-Удэ на Верхней Березовке после капитального ремонта возобновила работу школа № 38. Комплексное обновление ранее аварийного здания провели впервые почти за 70 лет.

Результат ремонта в школе проверял мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- То, что было и то, что стало, это небо и земля. Были сгнившие стены, полы, отсутствовало практически утепление на кровле, под полами. Практически полностью преобразили школу, теперь здание очень красивое, современное и комфортное, - прокомментировал Шутенков.

Градоначальник также заверил, что в будущем в школе планируют построить и спортивный зал, которого пока нет.

- В данное время прорабатывается вопрос, чтобы поставить модульный спортивный зал. Заявка подана, будем продавливать, - подчеркнул мэр.

Фото: мэрия города Улан-Удэ