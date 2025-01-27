Общество 27.01.2025 в 10:57

В Бурятии усилят поддержку участников СВО-колясочников

Общественники выиграли федеральный грант «Общество безбарьерной среды»
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии усилят поддержку участников СВО-колясочников

Известная в республике организация, усилит работу с ветеранами СВО, которые стали инвалидами в ходе боевых действий. У этой организации уже есть опыт в этом деле, а новый выигранный грант позволит продолжить работу.

Речь идет о более 8 млн рублей. Центральной частью можно считать цикл сборов для ветеранов-инвалидов на базе пансионата «Нарата». Сначала пройдут три сбора (пять дней в пансионате и еще несколько дней на Байкале). Четвертый заключительный сбор будет общим для тех, кто участвовал в трех более ранних.

Ветеранам предоставят информацию о том, какие формы поддержки им полагаются, для них проведут ряд полезных мероприятий, акций. Как отмечают в обществе, среди ветеранов спецоперации в республике есть люди, которые ни разу в жизни не были на Байкале. Ранее общество уже проводило похожую работу с теми, кто вернулся со спецоперации инвалидом. Так что опыт у организации есть и можно не сомневаться на что все пройдет на достойном уровне. В рамках гранта намечено подготовить для Русского драмтеатра пьесы, или даже пьес, на основе рассказов ветеранов СВО. Пройдет культурно-спортивный фестиваль.

Еще одной задумкой является создание с помощью средств гранта команды по игре в баскетбол на колясках из числа ветеранов спецоперации-инвалидов. Коляски будут специальные, подогнанные под конкретного участника команды. Планируется сформировать команду из шести человек, а также сформировать республиканскую спортивную федерации по этому виду спорта.

Фото: Номер один

Теги
СВО

Все новости

Компания РЖД в прошлом году перечислила в бюджет Бурятии 4,4 млрд рублей
27.01.2025 в 12:19
В Бурятии отменили митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда
27.01.2025 в 12:17
Рядом со школами Улан-Удэ поставят около 20 светофоров
27.01.2025 в 11:56
Жителю Бурятии разорвали печень
27.01.2025 в 11:41
В Улан-Удэ не стали отменять занятия у школьников второй смены
27.01.2025 в 11:18
Коня в Бурятии выбрали талисманом «Алтарганы-2026»
27.01.2025 в 11:17
В Бурятии усилят поддержку участников СВО-колясочников
27.01.2025 в 10:57
В Улан-Удэ мошенники развели маршрутчика
27.01.2025 в 10:47
В Улан-Удэ подлатали одряхлевшую советскую школу
27.01.2025 в 10:38
В Улан-Удэ чиновники наплевали на многодетного отца-сироту
27.01.2025 в 10:34
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
В Бурятии отменили митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда
Причиной тому стало сильное похолодание
27.01.2025 в 12:17
Рядом со школами Улан-Удэ поставят около 20 светофоров
Чиновники пытаются обезопасить детей на дорогах столицы
27.01.2025 в 11:56
В Улан-Удэ не стали отменять занятия у школьников второй смены
Однако окончательное решение остается за родителями
27.01.2025 в 11:18
В Улан-Удэ подлатали одряхлевшую советскую школу
Ремонт в ней провели впервые за 70 лет
27.01.2025 в 10:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru