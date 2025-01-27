В Бурятии усилят поддержку участников СВО-колясочников

Известная в республике организация, усилит работу с ветеранами СВО, которые стали инвалидами в ходе боевых действий. У этой организации уже есть опыт в этом деле, а новый выигранный грант позволит продолжить работу.

Речь идет о более 8 млн рублей. Центральной частью можно считать цикл сборов для ветеранов-инвалидов на базе пансионата «Нарата». Сначала пройдут три сбора (пять дней в пансионате и еще несколько дней на Байкале). Четвертый заключительный сбор будет общим для тех, кто участвовал в трех более ранних.

Ветеранам предоставят информацию о том, какие формы поддержки им полагаются, для них проведут ряд полезных мероприятий, акций. Как отмечают в обществе, среди ветеранов спецоперации в республике есть люди, которые ни разу в жизни не были на Байкале. Ранее общество уже проводило похожую работу с теми, кто вернулся со спецоперации инвалидом. Так что опыт у организации есть и можно не сомневаться на что все пройдет на достойном уровне. В рамках гранта намечено подготовить для Русского драмтеатра пьесы, или даже пьес, на основе рассказов ветеранов СВО. Пройдет культурно-спортивный фестиваль.

Еще одной задумкой является создание с помощью средств гранта команды по игре в баскетбол на колясках из числа ветеранов спецоперации-инвалидов. Коляски будут специальные, подогнанные под конкретного участника команды. Планируется сформировать команду из шести человек, а также сформировать республиканскую спортивную федерации по этому виду спорта.

Фото: Номер один