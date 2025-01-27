Общество 27.01.2025 в 11:18

В Улан-Удэ не стали отменять занятия у школьников второй смены

Однако окончательное решение остается за родителями
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ не стали отменять занятия у школьников второй смены
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ не стали отменять занятия для учеников второй смены городских школ. Как сообщили в мэрии города, по состоянию на 11 часов температура в столице Бурятии была -32 градуса, что недостаточно для отмены.

Напомним, сегодня утром были отменены занятия у школьников 1-4 классов первой смены. Тогда температура составляла -33 градуса.

Как не раз отмечали в мэрии, родители могут сами принимать решение, будет ли ребенок посещать занятия в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от дома. Но в случае пропуска нужно обязательно сообщить об этом классному руководителю.
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