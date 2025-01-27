Рядом со школами Улан-Удэ поставят около 20 светофоров

Для снижения детского травматизма на дорогах Улан-Удэ, у школ, гимназий и детских садов города поставят около 20-ти светофоров. Такое решение приняли чиновники, проанализировав уровень аварийности на дорогах и ДТП за 2024 год.

Светофорные объекты типа Т7 появятся возле школ № 7, 8, 19, 26, 32, 42, 49, 47, 51, 55, гимназии №33, прогимназии №108, Байкальского колледжа, лицея-интерната №1, №2, школы интерната V вида, детских садов «Булжамуур» и «Подснежник».

- Это односекционные желтые светофоры для привлечения внимания водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. Проект готов, скоро начнутся торги, - уточнили в Комитете городского хозяйства.

Также для снижения аварийности и травматизма в этом году будет проведена ревизия дорожной разметки, знаков. Как позволят погодные условия в городе начнется ямочный ремонт дорог. Самые опасные ямы планируют закрыть холодным асфальтом.

Этим летом будут капитально отремонтированы участки дорог по ул. Бабушкина, проезд от ул. Ключевская до ул. Тобольская, ул. Мерецкова, ул. Стартовая, ул. Пушкина и ул. Ломоносова;

Фото: Номер один