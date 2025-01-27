Общество 27.01.2025 в 12:17

В Бурятии отменили митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда

Причиной тому стало сильное похолодание
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии отменили митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда

В Кяхтинском районе Бурятии отменили торжественный митинг, посвящённый снятию блокады Ленинграда. Его планировали провести сегодня, 27 января.

- В связи с холодными погодными условиями митинг у мемориала воинам-землякам, посвящённый снятию блокады Ленинграда, запланированный на 13 ч. в городском парке отменяется. Передача эстафеты «Знамя Победы» переносится на 31 января в ГДО в 15:00 часов, - сообщили в Администрации Кяхтинского района.

Напомним, что 27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Эта дата напоминает о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, которые в течение 872 дней — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — не пали духом и героически выстояли под натиском фашистских войск .

В честь Года Защитника Отечества в районе Бурятии проведут эстафету «Знамя Победы». Копия Знамени Победы будет передаваться по городским и сельским поселения Кяхтинского района и вернётся в Кяхту к празднованию Дня Победы.

Фото: loon.site

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