Общество 27.01.2025 в 13:39

В Бурятии простятся с молодым лейтенантом

Дмитрий Крысанов ушел на СВО после окончания военного училища
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии простятся с молодым лейтенантом
Фото: администрация поселка Онохой﻿
31 января в поселке Онохой пройдет прощание со старшим лейтенантом Дмитрием Крысановым, погибшим в ходе спецоперации.

Как сообщили в администрации поселка Онохой, Дмитрий Крысанов родился 27 апреля 2001 года. Он с раннего детства увлекался футболом, был очень общительным и активным.

После окончания Онохойской школы №2 в 2018 году Дмитрий поступил в Тюменское высшее военное инженерно-командное училище. В 2023 году в звании лейтенанта по распределению попал на службу в Ленинградскую область. Оттуда в июле 2023 года молодой лейтенант отправился в зону СВО в должности командира взвода.

За свои командирские качества и успехи по службе в 2024 году получил звание старшего лейтенанта.

«Дмитрий никогда не пасовал перед трудностями и всегда заботился о своих близких. Молодой офицер проявлял находчивость в решении поставленных задач. Жизнь Дмитрия оборвалась 12 января 2025 года», - сообщили в администрации.
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