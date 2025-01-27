В Бурятии простятся с молодым лейтенантом

31 января в поселке Онохой пройдет прощание со старшим лейтенантом Дмитрием Крысановым, погибшим в ходе спецоперации.Как сообщили в администрации поселка Онохой, Дмитрий Крысанов родился 27 апреля 2001 года. Он с раннего детства увлекался футболом, был очень общительным и активным.После окончания Онохойской школы №2 в 2018 году Дмитрий поступил в Тюменское высшее военное инженерно-командное училище. В 2023 году в звании лейтенанта по распределению попал на службу в Ленинградскую область. Оттуда в июле 2023 года молодой лейтенант отправился в зону СВО в должности командира взвода.За свои командирские качества и успехи по службе в 2024 году получил звание старшего лейтенанта.«Дмитрий никогда не пасовал перед трудностями и всегда заботился о своих близких. Молодой офицер проявлял находчивость в решении поставленных задач. Жизнь Дмитрия оборвалась 12 января 2025 года», - сообщили в администрации.