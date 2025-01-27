В Улан-Удэ не могут справиться с безнадзорными собаками

В прошлом году в Улан-Удэ отловили почти четыре тысячи собак. Из них более тысячи животных были розданы гражданам (в том числе, около трехсот собак отдали их прежним владельцам).В этом году подписано три муниципальных контрактов с ООО «ЦАСС» - в каждом районе Улан-Удэ имеется свой контракт. По отловленным собакам есть несколько вариантов - устроить их в добрые руки отзывчивых людей, найти прежнего владельца и вернуть назад, выпустить на волю после проведения необходимых процедур. Также есть вариант усыпления отловленной особи.ООО «ЦАСС» стало единственной фирмой, которая выразила интерес к муниципальным торгам по отбору подрядчика для отлова и временного содержания собак.«Несмотря на все заверения зоозащитников, которые обещали выйти на контракты и ловить собак, фактически осталась одна организация», - говорят в комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.Чиновники сообщили, что единый телефон для приема заявок на отлов на территории Улан-Удэ изменился - он это номер 8-924-299-15-13. Если собаку надо отловить вне Улан-Удэ, то просьба не звонить сюда.В городе продолжаются рейды. К удивлению, в новогодние январские дни заявок о безнадзорных собаках было мало. Но сейчас ситуация изменилась.«Идет очень большой всплеск нахождения на улицах хозяйских собак. Та незначительная доля собак, которая была выпущена, она «потащила» за собой собак, которые находятся на содержании граждан с нарушениями», - отмечают в комитете городского хозяйства на встрече со СМИ.Эти особи становятся стимулом для хозяйских собак, за которыми плохо присматривают, выйти на улицу из ограды. Фотографии, которые передают граждане-жалобщики, говорят, что стаи на улицах на 50-70 процентов состоят из владельческих собак. Но, очевидно, есть стаи из сплошь хозяйских животных. Так, неделю назад ловили крупную собаку, собравшую вокруг себя стаю собак поменьше. При ликвидации стаи отловили хозяйского алабая с ошейником (владелец так и не пришел к отловщикам, чтобы забрать своего питомца). Остальные четыре отловленные тоже были явно владельческими - ухоженными, с идеальной шерстью, накормленными.Особое беспокойство вызывает то, что владельцы собак продолжают выпускать их для сопровождения детей в школу.Беспокоит и то, что габаритную собаку доверяют выгуливать детям, которые не могут хорошо управлять животным. Недавно улан-удэнка искала через соцсети владельца собаки, укусившей ее ребенка. Дело было так. Шли четверо несовершеннолетних, один был с собакой на поводке. Когда кампания проходила мимо стоящей женщины с ребенком, собака укусила ребенка.Сейчас владелец установлен, и он понесет наказание. Но это говорит о том, что владельцы собак остаются проблемой для Улан-Удэ.Почему так мало фирм претендуют на отлов и содержание собак, проведение им нужных процедур? В Улан-Удэ цена контракта ниже, чем в соседних регионах - на городских территориях - в полтора-два раза. Наши отловщики хорошо себя зарекомендовали и их зовут в другие регионы - в Красноярск, Новосибирск и др. Они там работают, но и родной Улан-Удэ не забывают.В комитете городского хозяйства мэрии не смогли пояснить прессе, сколько отловленных собак (неагрессивных) уже было выпущено на волю в Улан-Удэ.В текущем году в столице республики пока предполагается отловить 2026 безнадзорных собак. На это выделено 24 млн рублей.Среди положительных явлений - значительно упало число нарушений, связанных с отсутствием регистрации собак. Но выросло число протоколов, составленных по фактам самовыгула животных.