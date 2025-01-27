Общество 27.01.2025 в 14:20

Аномальные холода продлятся в Бурятии больше недели

Ночами температура воздуха будет опускаться до -46
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Текст: Андрей Константинов
Аномальные холода продлятся в Бурятии больше недели
Фото: архив «Номер один»
По данным Гидрометцентра Бурятии, аномально-холодная погода со среднесуточными температурами на 7 градусов ниже нормы сохранится в большинстве районов республики до 4 февраля.

Что касается ближайших дней, то сегодня ночью по республике будет -30, -35, местами -40, -45, по Прибайкалью и южной половине при облачности -21, -27. Завтра днем прогнозируется -22, -27, местами -13, -18 градусов.

29-30 января ожидается переменная облачность, по юго-западу и югу республики местами небольшой снег. Температура ночью составит -32, -37, местами -41, -46, по Прибайкалью и южной половине при облачности -23, -28. Днем будет -22, -27, местами -13, -18 градусов.

В Улан-Удэ сегодня ночью прогнозируется -30, -32, завтра днем -21, -23 градуса.

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