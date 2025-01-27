Общество 27.01.2025 в 14:42

Бурятия готовится к Всероссийскому форуму «Малая Родина - сила России»

Его финалом станет вручение премий лучшим муниципальным служащим
A- A+
Текст: Иван Иванов
Бурятия готовится к Всероссийскому форуму «Малая Родина - сила России»
Фото: архив «Номер один»
В 16 регионах России начались региональные дни форума «Малая Родина - сила России», посвященного развитию местного самоуправления. Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента. Финалом форума станет вручение лучшим муниципальным служащим премии «Служение».

«Такие мероприятия, как Всероссийский форум «Малая Родина - сила России» очень важны для муниципальных управленцев в стране. Они позволяют вживую обменяться опытом с коллегами, взять на вооружение лучшие примеры и внедрить их уже в своём регионе». – отмечает председатель Совета муниципальных образований Бурятии и глава Селенгинского района республики Станислав Гармаев.

«В этом году форум пройдёт в апреле, однако уже сейчас начинаются региональные дни форума в 16 разных регионах. Бурятии в их числе нет, однако на сам форум в апреле мы планируем поехать большой командой», - подчеркнул Гармаев.

«В основу 16 региональных повесток легли вопросы, которые ранее поднимались в рамках проекта «Муниципальный диалог» с главами муниципалитетов и их командами», - отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Круглые столы и дискуссии буду проходить в регионах с 24 января по 14 февраля. И первой встретила региональный этап Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» Мурманская область.

«Это дополнительная возможность представителям муниципалитетов обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения. Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи способствуют обмену опытом, успешным практикам, поиску наиболее эффективных решений», - говорит заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.
Теги
форум

Все новости

Две молодые актрисы будут выступать в Русском драмтеатре в Улан-Удэ
27.01.2025 в 15:21
В Бурятии будут выращивать картофель без почвы и удобрений
27.01.2025 в 15:04
Бурятия готовится к Всероссийскому форуму «Малая Родина - сила России»
27.01.2025 в 14:42
Аномальные холода продлятся в Бурятии больше недели
27.01.2025 в 14:20
В Улан-Удэ не могут справиться с безнадзорными собаками
27.01.2025 в 14:01
В Бурятии простятся с молодым лейтенантом
27.01.2025 в 13:39
Компания РЖД в прошлом году перечислила в бюджет Бурятии 4,2 млрд рублей
27.01.2025 в 12:19
В Бурятии отменили митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда
27.01.2025 в 12:17
Рядом со школами Улан-Удэ поставят около 20 светофоров
27.01.2025 в 11:56
Жителю Бурятии разорвали печень
27.01.2025 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
В Бурятии будут выращивать картофель без почвы и удобрений
Инновационное оборудование запустили в сельхозакадемии
27.01.2025 в 15:04
Аномальные холода продлятся в Бурятии больше недели
Ночами температура воздуха будет опускаться до -46
27.01.2025 в 14:20
В Улан-Удэ не могут справиться с безнадзорными собаками
Сейчас главная проблема исходит от животных, у которых есть хозяева
27.01.2025 в 14:01
В Бурятии простятся с молодым лейтенантом
Дмитрий Крысанов ушел на СВО после окончания военного училища
27.01.2025 в 13:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru