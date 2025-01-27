Бурятия готовится к Всероссийскому форуму «Малая Родина - сила России»

В 16 регионах России начались региональные дни форума «Малая Родина - сила России», посвященного развитию местного самоуправления. Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента. Финалом форума станет вручение лучшим муниципальным служащим премии «Служение».«Такие мероприятия, как Всероссийский форум «Малая Родина - сила России» очень важны для муниципальных управленцев в стране. Они позволяют вживую обменяться опытом с коллегами, взять на вооружение лучшие примеры и внедрить их уже в своём регионе». – отмечает председатель Совета муниципальных образований Бурятии и глава Селенгинского района республики Станислав Гармаев.«В этом году форум пройдёт в апреле, однако уже сейчас начинаются региональные дни форума в 16 разных регионах. Бурятии в их числе нет, однако на сам форум в апреле мы планируем поехать большой командой», - подчеркнул Гармаев.«В основу 16 региональных повесток легли вопросы, которые ранее поднимались в рамках проекта «Муниципальный диалог» с главами муниципалитетов и их командами», - отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.Круглые столы и дискуссии буду проходить в регионах с 24 января по 14 февраля. И первой встретила региональный этап Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» Мурманская область.«Это дополнительная возможность представителям муниципалитетов обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения. Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи способствуют обмену опытом, успешным практикам, поиску наиболее эффективных решений», - говорит заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.