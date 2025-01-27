Общество 27.01.2025 в 15:04

В Бурятии будут выращивать картофель без почвы и удобрений

Инновационное оборудование запустили в сельхозакадемии
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии будут выращивать картофель без почвы и удобрений

В Бурятии научатся выращивать картофель, без использования не только удобрений, но и даже почвы. Накануне в Бурятской сельхозакадемии состоялся запуск аэропонного модуля Primobreeder — того самого оборудования, предназначенного для выращивания первичного семенного материала картофеля — миниклубней. Оборудование разработано ООО «ССТК «Меристема» и закуплено по федеральной программе «Приоритет-2030». 
 - Для выращивания в аэропонной установке выбран картофель отечественных сортов «Метеор» и «Восторг». Аэропоника — это метод круглогодичного выращивания растений не только без использования почв, но и вообще без каких-либо субстратов, а значит, продукция будет более чистой и экологичной. По сравнению с традиционной технологией «посадки в почву» он имеет ряд преимуществ: отсутствие трудоемких мероприятий с заменой субстрата, защита от почвенных инфекций и вредителей, сбалансированное обеспечение питательными элементами. Вследствие этого – получение однородных по размеру стандартных мини-клубней семенного картофеля, — рассказывает заведующий кафедрой общего земледелия Виктор Соболев.

Продолжительность вегетации растений в условиях аэропоники может составлять от трёх до четырёх месяцев. За этот период можно получить от 30 до 50 мини-клубней с одного растения.

 - Затем клубни можно высадить в открытый грунт, где они вырастут до размеров обычного семенного картофеля, который можно будет использовать при посадках, — делится Алексей Грмушян, заведующий лабораторией микроклонального размножения растений.

Фото: loon.site

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