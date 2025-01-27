Общество 27.01.2025 в 15:57

Новогодним елкам в Улан-Удэ дают вторую жизнь

Специальная переработка превращает их в мульчу
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Текст: Елена Кокорина
Новогодним елкам в Улан-Удэ дают вторую жизнь

В Бурятии с помощью специального устройства – мульчатора, стволы и ветки новогодних елок превращают в мульчу. При внесении на приствольные круги деревьев и кустарников она защищает почву, как летом от солнечных лучей, так и зимой от снега и мороза.

Земля вокруг деревьев в итоге остается защищенной от резких перепадов температур, поэтому мульчирование сейчас называют огородно-ландшафтным трендом.

Лесничество просит горожан не выбрасывать сосны на свалку, а подарить им вторую жизнь. Порубочные остатки, спиленные деревья принимают на переработку весь год, а не только после завершения новогодних праздников. Приём новогодних деревьев проходит по адресу: мкрн Верхняя Березовка, ул. Ипподром, 3.

Фото: скриншот видео МБУ «Городское лесничество»

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