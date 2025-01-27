Общество 27.01.2025 в 16:34

Виновниками четверти всех ДТП в Бурятии стали водители без прав

По их вине погибло 34 человека
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Текст: Елена Кокорина
Виновниками четверти всех ДТП в Бурятии стали водители без прав

По итогам 2024 года на дорогах Бурятии зарегистрировано 1045 ДТП с пострадавшими. Четверть произошедших аварий составляют ДТП, совершенные водителями, не имеющими водительского удостоверения либо лишенными прав. В результате 263 таких происшествий 34 человека погибли и 336 участников дорожного движения травмированы.
В целях стабилизации уровня аварийности, связанной с дорожно-транспортным травматизмом по вине водителей, не имеющих прав, автоинспекторы проводят целевые рейды.
- Только за минувшую пятницу инспекторами ДПС пресечено 7 фактов вождения транспорта водителями без соответствующего права. На улице Маяковского был задержан 16-летний юноша за рулем автомобиля «Тойота Корона». В отношении катавшегося по городу 11-классника составлен административный протокол, иномарка перемещена на штрафстоянку. Транспортное средство зарегистрировано на его мать. 39-летняя женщина, с разрешения которой молодой человек управлял авто, привлечена к административной ответственности, - рассказали в МВД республики.   
В ведомстве добавили, что с начала года сотрудниками ГИБДД были задержаны свыше 425 водителей без прав. Еще 117 нарушителей задержаны за вождение транспортными средствами, будучи лишенными соответствующего права.
- Управление транспортом водителем, не имеющим такого права, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Управление транспортом водителем, лишенным такого права - штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему соответствующего права управления или его лишенного, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, - напомнили в полиции.

Фото: loon.site

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