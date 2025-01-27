Общество 27.01.2025 в 16:49
«Избил, мне пришлось сбежать»
Многодетная мать судится с бывшим мужем за троих детей
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области многодетная мать обвинила бывшего мужа в тирании и хочет забрать у него троих детей. Экс-супруги прожили вместе 13 лет (11 лет в браке, 2 – в разводе – ред.), воспитывали двух девочек и сына. По словам женщины, муж ее избивал, морально унижал, а когда она сбежала, то не дал забрать детей. Она подала иск в суд на определение места жительства ребят. Мужчина подал встречный и рассказывает совсем другую историю. Подробнее в материале КП-Новосибирск.
34-летняя Оксана и Степан (имена изменены) познакомились в университете в Алтайском крае. После переехали в небольшой городок Новосибирской области. Он устроился работать в силовые структуры, а Оксана трудилась до декрета продавцом-консультантом. Она утверждает, что первый раз муж поднял на нее руку во время первой беременности.
- Мы со Степой тогда поругались, и он влепил мне пощечину. Не могу это забыть до сих пор. Потом мог поднять руку, когда ему не нравилось, например, как я отвечаю. Один раз от его удара у меня лопнула барабанная перепонка, - рассказала Оксана. – В 2022 году я подала на развод. С того момента мы просто два года сожительствовали.
Степан же рассказывает совсем другое. Что у них была крепкая семья, за исключением одного – Оксана могла уехать и оставить детей одних.
- На ней никто не видел никогда ни одного синяка. Оксана ходила и рассказывала всем, какой у нас крепкий брак. Одета, обута была. Когда мы ругались, у нее случались истерики, а ругались из-за ее пристрастию к алкоголю… Она часто выпивала, это подтверждают соседи и продавцы магазина, который расположен рядом с домом, где бывшая жила с нами. В итоге мы развелись, - рассказал Степан.
После развода пара осталась жить вместе. Оксана не спешила уходить от «обидчика». На вопрос: «Почему?», отвечает неуверенно – некуда, да и ситуацию боялась усугубить.
Летом 2024 года она все-таки уехала от бывшего мужа. Со скандалом. Утверждает, что отказала ему в близости, а тот избил ее.
- Я позвонила сестре и рассказала о случившемся. Она с мужем приехала в отдел полиции, где работает бывший, и все рассказала его руководству. Степе позвонили, но он сказал, что это все выдумки. Меня привезли в отдел, предложили снять побои, написать заявление, но я тогда сказала: «Если Степу уволят, он же вообще мне жизни не даст». И не стала ничего писать, - говорит женщина. – Мы вместе с полицией поехали домой, чтобы они мне помогли уйти. Детей он забрать мне не дал. На девочек накричал, они зашли в дом, а сына прямо из рук вырвал.
Степан не отрицает – отношения выясняли. Но с его слов, никто Оксану и пальцем не трогал, да и его коллегам она не звонила.
- Мы поругались из-за ее «общения» с ее нынешним сожителем. Подозревать я что-то начал, когда мне ребёнок рассказал, что мама с дядей другим целуется пока я на работе. И таких ситуаций, измен с ее стороны было много... Она каждый раз просила прощения, и я, в первую очередь думая о детях, прощал. Но тут у нее случилась истерика, она во время нее нанесла себе удары руками. Так мы окончательно расстались, — говорит многодетный отец.
В итоге оба родителя подали иски в суд, чтобы решить, с кем будут жить дети. На время разбирательств их оставили с отцом.
По словам Оксаны, каждый приезд сопровождается ее унижением. День рождения старшей дочери обернулся поездкой в больницу и заявлением в полицию.
- Мы со Степой поехали забирать еду, которую он заказал к столу. Бывший стал расспрашивать, есть ли у меня мужчина. Я сказала, что ему не должно быть до этого дела. Степа вывез меня на пустырь, достал нож, который привез из Чечни, и стал тыкать мне в колени его, а потом порезал мне палец на руке, - уверяет Оксана. – Я когда вернулась домой, обратилась в больницу. Палец мне зашили, а я написала заявление в полицию.
Факт пореза бывший супруг не опровергает. Только рассказывает другие обстоятельства, при которых он был получен.
- Оксана что-то готовила на кухне и порезалась. Моя мама тоже видела, что мы уезжали забирать еду и у бывшей уже был перемотан палец. Около магазинов, где мы останавливались, Оксана болтала с моими друзьями, веселилась. Все было хорошо. Никто ей не угрожал никаким ножом, - говорит мужчина.
В семейных передрягах разбирались следователи. В возбуждении уголовного дела отказали из-за «отсутствия события преступления». Так еще и одну уголовно-процессуальную проверку назначили.
- Проводится уголовно-процессуальная проверка в отношении Оксаны по статье «Заведомо ложный донос», - сообщается в документах, имеющихся в распоряжении редакции.
С кем останутся дети, решит суд. Уже прошло 4 заседания. Назначена психолого-педагогическая экспертиза, которая покажет, как ребятишки контактируют с мамой и папой, к кому больше привязаны.
34-летняя Оксана и Степан (имена изменены) познакомились в университете в Алтайском крае. После переехали в небольшой городок Новосибирской области. Он устроился работать в силовые структуры, а Оксана трудилась до декрета продавцом-консультантом. Она утверждает, что первый раз муж поднял на нее руку во время первой беременности.
- Мы со Степой тогда поругались, и он влепил мне пощечину. Не могу это забыть до сих пор. Потом мог поднять руку, когда ему не нравилось, например, как я отвечаю. Один раз от его удара у меня лопнула барабанная перепонка, - рассказала Оксана. – В 2022 году я подала на развод. С того момента мы просто два года сожительствовали.
Степан же рассказывает совсем другое. Что у них была крепкая семья, за исключением одного – Оксана могла уехать и оставить детей одних.
- На ней никто не видел никогда ни одного синяка. Оксана ходила и рассказывала всем, какой у нас крепкий брак. Одета, обута была. Когда мы ругались, у нее случались истерики, а ругались из-за ее пристрастию к алкоголю… Она часто выпивала, это подтверждают соседи и продавцы магазина, который расположен рядом с домом, где бывшая жила с нами. В итоге мы развелись, - рассказал Степан.
После развода пара осталась жить вместе. Оксана не спешила уходить от «обидчика». На вопрос: «Почему?», отвечает неуверенно – некуда, да и ситуацию боялась усугубить.
Летом 2024 года она все-таки уехала от бывшего мужа. Со скандалом. Утверждает, что отказала ему в близости, а тот избил ее.
- Я позвонила сестре и рассказала о случившемся. Она с мужем приехала в отдел полиции, где работает бывший, и все рассказала его руководству. Степе позвонили, но он сказал, что это все выдумки. Меня привезли в отдел, предложили снять побои, написать заявление, но я тогда сказала: «Если Степу уволят, он же вообще мне жизни не даст». И не стала ничего писать, - говорит женщина. – Мы вместе с полицией поехали домой, чтобы они мне помогли уйти. Детей он забрать мне не дал. На девочек накричал, они зашли в дом, а сына прямо из рук вырвал.
Степан не отрицает – отношения выясняли. Но с его слов, никто Оксану и пальцем не трогал, да и его коллегам она не звонила.
- Мы поругались из-за ее «общения» с ее нынешним сожителем. Подозревать я что-то начал, когда мне ребёнок рассказал, что мама с дядей другим целуется пока я на работе. И таких ситуаций, измен с ее стороны было много... Она каждый раз просила прощения, и я, в первую очередь думая о детях, прощал. Но тут у нее случилась истерика, она во время нее нанесла себе удары руками. Так мы окончательно расстались, — говорит многодетный отец.
В итоге оба родителя подали иски в суд, чтобы решить, с кем будут жить дети. На время разбирательств их оставили с отцом.
По словам Оксаны, каждый приезд сопровождается ее унижением. День рождения старшей дочери обернулся поездкой в больницу и заявлением в полицию.
- Мы со Степой поехали забирать еду, которую он заказал к столу. Бывший стал расспрашивать, есть ли у меня мужчина. Я сказала, что ему не должно быть до этого дела. Степа вывез меня на пустырь, достал нож, который привез из Чечни, и стал тыкать мне в колени его, а потом порезал мне палец на руке, - уверяет Оксана. – Я когда вернулась домой, обратилась в больницу. Палец мне зашили, а я написала заявление в полицию.
Факт пореза бывший супруг не опровергает. Только рассказывает другие обстоятельства, при которых он был получен.
- Оксана что-то готовила на кухне и порезалась. Моя мама тоже видела, что мы уезжали забирать еду и у бывшей уже был перемотан палец. Около магазинов, где мы останавливались, Оксана болтала с моими друзьями, веселилась. Все было хорошо. Никто ей не угрожал никаким ножом, - говорит мужчина.
В семейных передрягах разбирались следователи. В возбуждении уголовного дела отказали из-за «отсутствия события преступления». Так еще и одну уголовно-процессуальную проверку назначили.
- Проводится уголовно-процессуальная проверка в отношении Оксаны по статье «Заведомо ложный донос», - сообщается в документах, имеющихся в распоряжении редакции.
С кем останутся дети, решит суд. Уже прошло 4 заседания. Назначена психолого-педагогическая экспертиза, которая покажет, как ребятишки контактируют с мамой и папой, к кому больше привязаны.