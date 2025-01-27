Прокуратура нашла в ТГК-14 целый букет нарушений

Прокуратура Бурятии сообщила об итогах проверки работы филиала ПАО «ТГК-14» – «Генерация Бурятии».«В ходе надзорных мероприятий выявлено ненадлежащее состояние ряда элементов основного и вспомогательного оборудований ТЭЦ-1. Кроме того, на предприятии допускались нарушения продолжительности еженедельного непрерывного отдыха работников, порядка увольнения работников, не принимались меры по укомплектованию кадрами, подписанию коллективного договора», - рассказали о найденных нарушениях в надзорном ведомстве.По данным фактам гендиректору филиала внесено представление. В отношении должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности), ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей).«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений контролируется прокуратурой. О сложившейся ситуации проинформированы правительство республики и администрация Улан-Удэ», - отметили в надзорном ведомстве.