Общество 27.01.2025 в 17:29

Прокуратура нашла в ТГК-14 целый букет нарушений

О ситуации проинформированы правительство республики и мэрия Улан-Удэ
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Текст: Андрей Константинов
Прокуратура нашла в ТГК-14 целый букет нарушений
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии сообщила об итогах проверки работы филиала ПАО «ТГК-14» – «Генерация Бурятии».

«В ходе надзорных мероприятий выявлено ненадлежащее состояние ряда элементов основного и вспомогательного оборудований ТЭЦ-1. Кроме того, на предприятии допускались нарушения продолжительности еженедельного непрерывного отдыха работников, порядка увольнения работников, не принимались меры по укомплектованию кадрами, подписанию коллективного договора», - рассказали о найденных нарушениях в надзорном ведомстве.

По данным фактам гендиректору филиала внесено представление. В отношении должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности), ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей).

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений контролируется прокуратурой. О сложившейся ситуации проинформированы правительство республики и администрация Улан-Удэ», - отметили в надзорном ведомстве.
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