Бурятский боец устроил мордобой на федеральном канале

Накануне на съемках известной телепередачи канала ТНТ «Титаны» произошла стычка двух участников. Наш земляк, самбист Тагар Намсараев, устроил мордобой, «зарядив» бойцу ММА Евгению Ушакову по лицу.

Как оказалось, причиной такого поступка стало проявление неуважения к традициям бурятского народа, а конкретно к национальной игре в кости. Из видео следует, что Намсараев предложил Ушакову разбить кость, но тот не смог этого сделать. Потерпев неудачу, он со всей силы бросил ее на пол. Тагар посчитал это оскорблением и молниеносно среагировав крепко зарядил последнему по лицу. Два четких удара – и Ушаков оказался на полу.

- Эта кость имеет сакральное значение. Когда задеваются честь и достоинство моего народа, я могу категорично ответить, - объяснил свой поступок Тагар Намсараев.

- Ну… как пошутил, так и получил, - прокомментировала исход дела одна из участниц теле-шоу.

Напомним, что второй сезон известного реалити-шоу «Титаны» (18+), в котором участвуют сильнейшие атлеты страны началось 26 января 2025 года.

Участник Тагар Намсараев из села Санаги Закаменского района Бурятии является мастером спорта по самбо, кандидатом в мастера спорта по дзюдо и армейскому рукопашному бою, серебряным призером этапа кубка мира по боевому самбо и профессиональным бойцом ММА.

Фото: скриншот телеканала ТНТ







