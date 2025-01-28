В Улан-Удэ вновь пройдут масштабные отключения света

В Улан-Удэ филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» продолжает плановые работы по ремонту электросетей. Из-за этого у многих горожан сегодня отключат свет. А из-за ремонта на сетях ТГК-14 без тепла и горячей воды останутся жители улицы Жердева.с 09:00 до 17:00- ул. Буйко 16-18, офис ФГУ «Байкалрыбвод»с 10:00 до 16:00- п. Таёжный 1-30, 1а, 3а, 5а, 12а, 11а, 3б, 14а, 15б, 15а, 13б, 4а, 20а, 10а, 22а, 15в;- ул. Манская 1-15, ул. Северная 48-123, ул. Р. Люксембург 88-110;- ул. Цолгинская 15-47, 9а, ул. Снежная 8-25, 10а.с 13:00 до 17:00- «Рошстрой» ул. Ботаническая 37А, «Байкал-Вент» пр. Автомобилистов 1, ОАО «Бурятавтосервис», Шиномонтаж ООО «ВОГ -2000», ООО маг. «Автомир», АЗС №12 пр. Автомобилистов 21А, типография «Ново-Принт», «РошСтрой» ул. Ботаническая 38, «ПАП-3», «Мебель от Зыкова» ул. Ботаническая 38, пром. база «ЭНХЭ Строй», ООО «Колибри», база ХОЗО МВД, отель «Аракс» пр. Автомобилистов 7В, рекламное агентство «Барон» ул. Ботаническая 38, база «ИП Игумнов», «ИП Гаркушева», «ИП Михалев».не будет с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:- ул. Жердева, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 56б, 70, 72, 74, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 86, 88, ФГБУ «ВНИИКР» ул. Жердева, 82б, частный детский сад ул. Жердева, 56а «Чудо детки», кафе «Рандеву», ул. Жердева, 42.