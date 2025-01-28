Жителей Бурятии просят сократить энергопотребление в морозы

Энергетики Бурятии просят жителей не так активно греться в морозы и не налегать на электроприборы. Особенно это касается частного сектора и пригород, подчеркнули специалисты Россети.

Как пояснили электроэнергетики, республика готовится к аномальным морозам, которые по прогнозам синоптиков продлятся до 4 февраля.

- В условиях холодов и массового перехода на электроотопление нагрузка на электрические сети резко возрастает, что приводит к выходу из строя энергооборудования. На период морозов просим сократить энергопотребление, не включать одновременно несколько мощных бытовых приборов во избежание неприятных последствий, перегрузки сетей и отключения электроэнергии, - сообщают в администрации со ссылкой на диспетчерскую службу электросетей города.

Горожан уверяют, что сейчас энергооборудование работает в штатном режиме. Телефон круглосуточной горячей линии «Россети Сибирь» - 8-800-220-0-220, короткий номер - 220.

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