В Бурятии полгода не могут найти исчезнувшего сельского жителя

Сотрудниками полиции разыскивается 59-летний Юрий Лубсанов - житель села Санага Закаменского района. В последний раз его видели 20 июля на ул. Борсоева, переходящим виадук в сторону Железнодорожного вокзала.

Приметы мужчины: азиатской внешности, на вид 60 лет, среднего телосложения, рост около 165 сантиметров, короткие седые волосы, карие глаза.

Был одет на тот момент в черную кепку, черные футболку и спортивное трико, коричневые кроссовки.

- При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8-996-935-40-90 или 102, - пишут в группе полиции Бурятии.

Фото: Полиция Бурятии