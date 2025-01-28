Общество 28.01.2025 в 11:16

Мошенницу из Улан-Удэ наказали за хищение 139 млн рублей

Более 6 лет ей придется теперь провести за решеткой
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Текст: Елена Кокорина
Мошенницу из Улан-Удэ наказали за хищение 139 млн рублей

В Бурятии задержали участницу преступной мошеннической группировки, которая за несколько лет помогла развести на деньги 165 человек. Ущерб граждан составил 139 млн рублей.

26-летнюю жительницу г. Улан-Удэ прокуратура признала виновной в совершении 127 эпизодов преступлений, связанных с мошенничеством в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

- Судом установлено, что в апреле 2020 года молодая женщина вошла в состав организованной преступной группы, занимающейся обманом граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Она подыскивала лиц, которые за вознаграждение открывали на свое имя счета в банках, получала банковские карты и передавала их в распоряжение соучастников. Ее сообщники по телефону сообщали потерпевшим о попытке несанкционированного списания у них денежных средств и предлагали перевести сбережения на безопасные счета. Похищенные у 165 граждан средства были перечислены на подконтрольные банковские счета. Пострадавшим от мошеннических действий был причинен ущерб в размере более 139 млн рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

В ходе предварительного расследования девушка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока в законную силу не вступил.

В отношении других участников преступных деяний уголовные дела выделены в отдельное производство и находятся на рассмотрении суда.

Фото: Номер один

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