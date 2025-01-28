В Бурятии число заболевших гриппом выросло в 2 раза

В Бурятии продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за прошлую неделю показатель заболеваемости ОРВИ увеличился на 27% по сравнению с предыдущей неделей.Также продолжается нарастание вирусов гриппа с преобладанием вируса А (H1N1). За прошлую неделю в республике зарегистрировано в 2 раза больше случаев гриппа по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что все заболевшие были не привиты.«В период подъема заболеваемости я вас прошу, уважаемые земляки, соблюдать меры профилактики – тщательно мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими людьми. В случае появления признаков заболевания своевременно обращайтесь к врачу», - обратился к жителям республики Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.