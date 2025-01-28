Общество 28.01.2025 в 11:25

В Бурятии число заболевших гриппом выросло в 2 раза

Растет и заболеваемость ОРВИ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии число заболевших гриппом выросло в 2 раза
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за прошлую неделю показатель заболеваемости ОРВИ увеличился на 27% по сравнению с предыдущей неделей.

Также продолжается нарастание вирусов гриппа с преобладанием вируса А (H1N1). За прошлую неделю в республике зарегистрировано в 2 раза больше случаев гриппа по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что все заболевшие были не привиты.

«В период подъема заболеваемости я вас прошу, уважаемые земляки, соблюдать меры профилактики – тщательно мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими людьми. В случае появления признаков заболевания своевременно обращайтесь к врачу», - обратился к жителям республики Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
Теги
грипп орви

Все новости

В Бурятии тушат крупный пожар на конюшне
28.01.2025 в 12:21
В Бурятии сгорел еще один дом
28.01.2025 в 12:08
В Бурятии стартовала продажа билетов на Голос кочевников
28.01.2025 в 12:08
В Улан-Удэ прикрыли «Городок»
28.01.2025 в 11:49
В Монголии поэтессе сократили тюремный срок
28.01.2025 в 11:36
В Бурятии число заболевших гриппом выросло в 2 раза
28.01.2025 в 11:25
Мошенницу из Улан-Удэ наказали за хищение 139 млн рублей
28.01.2025 в 11:16
В Улан-Удэ школьникам второй смены опять не повезло
28.01.2025 в 11:15
В Бурятии у многодетной семьи сгорел дом
28.01.2025 в 11:07
В центре Улан-Удэ безбожный вор обокрал собор
28.01.2025 в 10:46
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
Предприимчивый подросток в Улан-Удэ заработал деньги на алкоголе
Украв в магазине виски, он «по дешевке» продал его прохожим
28.01.2025 в 12:31
В Улан-Удэ прикрыли «Городок»
В банкетном зале нашли множество нарушений
28.01.2025 в 11:49
В Монголии поэтессе сократили тюремный срок
Советника экс-президента страны Цоодолын Хулан осудили за шпионаж
28.01.2025 в 11:36
Мошенницу из Улан-Удэ наказали за хищение 139 млн рублей
Более 6 лет ей придется теперь провести за решеткой
28.01.2025 в 11:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru