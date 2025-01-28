Общество 28.01.2025 в 11:36
В Монголии поэтессе сократили тюремный срок
Советника экс-президента страны Цоодолын Хулан осудили за шпионаж
Текст: Чингис Шоноев
Известная поэтесса Цоодолын Хулан, работавшая советником по религиозным вопросам у экс-президента Монголии Халтмаагийн Баттулги в 2017-2021 годах, проведет в тюрьме 8 лет и 1 месяц вместо 9 лет и 4 месяцев за незаконное сотрудничество с иностранной разведкой. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны.
«Апелляционный суд сократил срок заключения в тюрьме открытого типа экс-советнику бывшего президента страны, поэтессе Цоодолын Хулан с девяти годов и четырех месяцев до восьми лет и одного месяца. Она была осуждена по статье, которая предусматривает заключение от восьми лет до пожизненного за сбор, хранение и передачу сведений, документов и предметов, составляющих государственную тайну, для передачи их иностранным организациям и гражданам», – сообщило правоохранительное ведомство.
По его информации, повторного расследования этого дела не будет. Женщина была арестована спецслужбами по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства в конце января 2023 года. Судебные заседания начались 20 июля и проходили в закрытом режиме. Со спецслужбой какой страны сотрудничала обвиняемая, не сообщается.
Цоодолын Хулан - дочь монгольского поэта и сама является автором нескольких сборников стихов. Перевела на монгольский несколько сочинений Анны Ахматовой. Закончила школу с преподаванием на русском языке, затем работала корреспондентом, главным редактором газет, была директором государственного театра кукол. Затем на протяжении нескольких лет занимала должность советника президента Монголии по религиозным вопросам.
«Апелляционный суд сократил срок заключения в тюрьме открытого типа экс-советнику бывшего президента страны, поэтессе Цоодолын Хулан с девяти годов и четырех месяцев до восьми лет и одного месяца. Она была осуждена по статье, которая предусматривает заключение от восьми лет до пожизненного за сбор, хранение и передачу сведений, документов и предметов, составляющих государственную тайну, для передачи их иностранным организациям и гражданам», – сообщило правоохранительное ведомство.
По его информации, повторного расследования этого дела не будет. Женщина была арестована спецслужбами по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства в конце января 2023 года. Судебные заседания начались 20 июля и проходили в закрытом режиме. Со спецслужбой какой страны сотрудничала обвиняемая, не сообщается.
Цоодолын Хулан - дочь монгольского поэта и сама является автором нескольких сборников стихов. Перевела на монгольский несколько сочинений Анны Ахматовой. Закончила школу с преподаванием на русском языке, затем работала корреспондентом, главным редактором газет, была директором государственного театра кукол. Затем на протяжении нескольких лет занимала должность советника президента Монголии по религиозным вопросам.
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