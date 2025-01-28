Общество 28.01.2025 в 11:36

В Монголии поэтессе сократили тюремный срок

Советника экс-президента страны Цоодолын Хулан осудили за шпионаж
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии поэтессе сократили тюремный срок
Фото: freepik.com
Известная поэтесса Цоодолын Хулан, работавшая советником по религиозным вопросам у экс-президента Монголии Халтмаагийн Баттулги в 2017-2021 годах, проведет в тюрьме 8 лет и 1 месяц вместо 9 лет и 4 месяцев за незаконное сотрудничество с иностранной разведкой. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны.

«Апелляционный суд сократил срок заключения в тюрьме открытого типа экс-советнику бывшего президента страны, поэтессе Цоодолын Хулан с девяти годов и четырех месяцев до восьми лет и одного месяца. Она была осуждена по статье, которая предусматривает заключение от восьми лет до пожизненного за сбор, хранение и передачу сведений, документов и предметов, составляющих государственную тайну, для передачи их иностранным организациям и гражданам», – сообщило правоохранительное ведомство.

По его информации, повторного расследования этого дела не будет. Женщина была арестована спецслужбами по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства в конце января 2023 года. Судебные заседания начались 20 июля и проходили в закрытом режиме. Со спецслужбой какой страны сотрудничала обвиняемая, не сообщается.

Цоодолын Хулан - дочь монгольского поэта и сама является автором нескольких сборников стихов. Перевела на монгольский несколько сочинений Анны Ахматовой. Закончила школу с преподаванием на русском языке, затем работала корреспондентом, главным редактором газет, была директором государственного театра кукол. Затем на протяжении нескольких лет занимала должность советника президента Монголии по религиозным вопросам.
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