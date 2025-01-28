В Улан-Удэ прикрыли «Городок»

В Улан-Удэ сотрудники Роспотребнадзора Бурятии в ходе плановой выездной проверки выявили грубые нарушения санитарного законодательства в банкетном зале «Городок» (ул. Толстого, д. 3). Они создавали угрозу для здоровья клиентов заведения, отмечает ведомство.«На предприятии использовали продукцию и сырье без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость. Не соблюдались условия хранения сырья и готовой продукции, производственный контроль за качеством пищевой продукции осуществлялся не в полном объеме. В медицинских книжках персонала были представлены недостоверные сведения о прохождении медосмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Нарушалась поточность технологических процессов, не проводились мероприятия по дезинсекции, дератизации и т.д.», - перечислили выявленные нарушения в Роспотребнадзоре.По итогам проверки в отношении банкетного зала возбудили административное дело. Рассмотрев его, Советский райсуд Улан-Удэ постановил приостановить работу «Городка» на срок до 90 суток.