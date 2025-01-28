Предприимчивый подросток в Улан-Удэ заработал деньги на алкоголе

Полицейским Улан-Удэ попался весьма предприимчивый 16-летний юноша, пытающийся подзаработать денег на краже. Подросток украл пару бутылок дорогого алкоголя в магазине и сбыл его прохожим по выгодной цене.

- Вечером 20 января в полицию обратилась 55-летняя администратор магазина самообслуживания, расположенного на улице Смолина, с сообщением о краже алкоголя. Ущерб составил более четырех тысяч рублей, а факт недостачи был выявлен сотрудниками при проведении инвентаризации, - рассказали в полиции.

На записи с камер видеонаблюдения было видно, что злоумышленник украл две бутылки виски, и, пряча их в карманах куртки, спокойно покинул магазин.

Задержанный 16-летний подросток признался в содеянном и сообщил, что украденный алкоголь он продал случайным прохожим по цене, вдвое меньше розничной.

В полиции отмечают, что парень уже попадался правоохранителям за кражу в прошлом году. Тогда он также выносил из магазина алкоголь и реализовывал его случайным прохожим, а на вырученные деньги покупал различные сладости, газировку и чипсы.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site