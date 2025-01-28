Общество 28.01.2025 в 14:18

Улан-удэнская пенсионерка покутила в гостинице на 150 тысяч

Расстаться с деньгами ей помог молодчик из соседнего номера
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнская пенсионерка покутила в гостинице на 150 тысяч

67-летняя пенсионерка из Улан-Удэ несколько дней распивала спиртное в гостинице столицы, и, в целом очень весело проводила время со своей подругой-именинницей, ровно до тех пор, пока не обнаружила пропажу кругленькой суммы денег. Помощником в этом вопросе оказался 34-летний сосед, заказавший доставку еды с карты женщины на 147 тысяч рублей.

Вечером 15 января 67-летняя гражданка обратилась с заявлением в полицию.

- Похитителем денег оказался молодой мужчина из соседнего номера, который сначала употреблял алкоголь с товарищами, а потом с приятелем присоединился к компании женщин. Под предлогом оплаты заказанной еды он попросил гаджет одной из постоялиц. Та дала ему телефон с разблокированным сервисом онлайн-банкинга, воспользовавшись которым, он перевёл чужие пенсионные накопления знакомому. Затем, покинув компанию и взяв у последнего банковскую карту, в полном объёме их потратил, - рассказали в полиции.
Задержанный нигде не работает. Возбуждено уголовное дело.

Фото:loon.site

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кража пенсия

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