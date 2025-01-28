В Бурятии «чёрные» лесорубы стали вымирать

28 января в правительстве Бурятии прошло первое заседание комиссии по незаконной заготовки древесины. Чиновники отметили, что в 2024 году уровень нарушений в этой сфере значительно снизился.- Мы всеобщими усилиями смогли уменьшить объем незаконных рубок на 39%, а количество фактов незаконных рубок сократилось практически на 25%, - сообщил зампред правительства Иван Альхеев.Положительных результатов удалось достичь благодаря профилактическим мероприятиям и увеличению кратности патрулирования, заявили на заседании комиссии.- Сотрудниками Республиканского агентства лесного хозяйства проведено 1570 консультирований и 19164 патрулирования. Увеличение составило 45% по отношению к 2022 году, - отметил заместитель руководителя РАЛХа Геннадий Буянтуев.В Бурятии, помимо проверки лесов патрульными группами ведется дистанционный мониторинг с помощью ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли). Наибольшее количество рубок, выявленных данным способом, зафиксировано в приграничных с Улан-Удэ лесничествах: Заиграевском - 36 случаев и Иволгинском - 29 фактов.- Осмотр мест позволяет сделать вывод, чту рубка ведется для использования древесины в качестве дров, - пояснил Геннадий Буянтуев.В настоящее время разработан и утвержден «План работы Комиссии при правительстве РБ по профилактике и пресечению незаконной заготовки древесины и её оборота на территории Бурятии на 2025 год».