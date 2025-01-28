Общество 28.01.2025 в 14:52
В Бурятии «чёрные» лесорубы стали вымирать
За год их число сократилось на четверть
Текст: Андрей Константинов
28 января в правительстве Бурятии прошло первое заседание комиссии по незаконной заготовки древесины. Чиновники отметили, что в 2024 году уровень нарушений в этой сфере значительно снизился.
- Мы всеобщими усилиями смогли уменьшить объем незаконных рубок на 39%, а количество фактов незаконных рубок сократилось практически на 25%, - сообщил зампред правительства Иван Альхеев.
Положительных результатов удалось достичь благодаря профилактическим мероприятиям и увеличению кратности патрулирования, заявили на заседании комиссии.
- Сотрудниками Республиканского агентства лесного хозяйства проведено 1570 консультирований и 19164 патрулирования. Увеличение составило 45% по отношению к 2022 году, - отметил заместитель руководителя РАЛХа Геннадий Буянтуев.
В Бурятии, помимо проверки лесов патрульными группами ведется дистанционный мониторинг с помощью ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли). Наибольшее количество рубок, выявленных данным способом, зафиксировано в приграничных с Улан-Удэ лесничествах: Заиграевском - 36 случаев и Иволгинском - 29 фактов.
- Осмотр мест позволяет сделать вывод, чту рубка ведется для использования древесины в качестве дров, - пояснил Геннадий Буянтуев.
В настоящее время разработан и утвержден «План работы Комиссии при правительстве РБ по профилактике и пресечению незаконной заготовки древесины и её оборота на территории Бурятии на 2025 год».
- Мы всеобщими усилиями смогли уменьшить объем незаконных рубок на 39%, а количество фактов незаконных рубок сократилось практически на 25%, - сообщил зампред правительства Иван Альхеев.
Положительных результатов удалось достичь благодаря профилактическим мероприятиям и увеличению кратности патрулирования, заявили на заседании комиссии.
- Сотрудниками Республиканского агентства лесного хозяйства проведено 1570 консультирований и 19164 патрулирования. Увеличение составило 45% по отношению к 2022 году, - отметил заместитель руководителя РАЛХа Геннадий Буянтуев.
В Бурятии, помимо проверки лесов патрульными группами ведется дистанционный мониторинг с помощью ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли). Наибольшее количество рубок, выявленных данным способом, зафиксировано в приграничных с Улан-Удэ лесничествах: Заиграевском - 36 случаев и Иволгинском - 29 фактов.
- Осмотр мест позволяет сделать вывод, чту рубка ведется для использования древесины в качестве дров, - пояснил Геннадий Буянтуев.
В настоящее время разработан и утвержден «План работы Комиссии при правительстве РБ по профилактике и пресечению незаконной заготовки древесины и её оборота на территории Бурятии на 2025 год».
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