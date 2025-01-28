Поехав на вахту, иркутянин угодил в тюрьму Бурятии

Жителю Иркутской области придется провести ближайшие пять лет в колонии, расположенной на территории Бурятии. Отправляясь на вахту в Северобайкальск, 43-летний мужчина купил несколько грамм «синтетики», с которыми и попался местной полиции.

- Судом установлено, что в июне 2024 года в городе Тайшет Иркутской области обвиняемый приобрел наркотические средства полусинтетического и растительного происхождения общим весом более 7 грамм. После этого он отправился на пассажирском поезде на работу вахтовым методом, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции на станции Северобайкальск, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Отбывать его он будет в колонии общего режима.

Фото: loon.site