Общество 28.01.2025 в 16:27

Поехав на вахту, иркутянин угодил в тюрьму Бурятии

Полицейские поймали его с купленной наркотой
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Текст: Елена Кокорина
Поехав на вахту, иркутянин угодил в тюрьму Бурятии

Жителю Иркутской области придется провести ближайшие пять лет в колонии, расположенной на территории Бурятии. Отправляясь на вахту в Северобайкальск, 43-летний мужчина купил несколько грамм «синтетики», с которыми и попался местной полиции.

- Судом установлено, что в июне 2024 года в городе Тайшет Иркутской области обвиняемый приобрел наркотические средства полусинтетического и растительного происхождения общим весом более 7 грамм. После этого он отправился на пассажирском поезде на работу вахтовым методом, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции на станции Северобайкальск, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Отбывать его он будет в колонии общего режима.

Фото: loon.site

 

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