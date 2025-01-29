Общество 29.01.2025 в 06:00

Цены в Бурятии продолжают расти

Вариантов «найти подешевле» остается все меньше
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Текст: Дмитрий Родионов
Цены в Бурятии продолжают расти
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии бизнес ожидает инфляцию в три раза выше прогнозов банка России. Напомним, что официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год составляет 4,5 - 5%. Главная причина пессимизма предпринимателей - растущие издержки по всей вертикали и горизонтали ведения бизнеса, что не оставляет возможности для удержания цен.

В результате уже в январе цены на многие товары снова пошли в рост. Единственное, что может остановить галопирующую инфляцию, это укрепление рубля, снятие санкций и мирное урегулирование вооруженного конфликта между западной коалицией и Россией. По крайней мере так полагают эксперты.

- В январе мука в Улан-Удэ подорожала с 45 до 55 рублей, - делится своими наблюдениями экономист Анатолий Думнов. - Мы видим, что даже то, что ранее сдерживалось всеми возможными методами – мука, как базовая субстанция хлеба, идет в рост. Дорожает и молоко. Самое дешевое подорожало с 80 до 90 рублей. Причем не за литр, а за 950 миллилитров и менее.

В Бурятии в наибольшей степени в прошлом году подорожали овощи, фрукты и сливочное масло. Цены на картошку выросли на 91% за 2024, по данным Росстата.

- Фрукты, овощи и картофель будут дорожать и в 2025 году. Но, быть может, более низкими темпами, поскольку спрос высокий, а число поставщиков невелико, и они всегда между собой договариваются на тех или иных условиях. Кроме того, перевозка не перестает дорожать, - говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев.

В Бурятии ситуация с картофелем может немного улучшиться с ростом предложений. Так, в 2025 году, по прогнозируемым данным министерства сельского хозяйства республики, площади под посевные, прежде всего картошку и морковку, вырастут как минимум на 20%. Но львиная доля прироста может быть достигнута в частном секторе. Все-таки мешок картошки под 3 000 рублей может стимулировать дополнительные посевы.

Но в целом население довольно беззащитно перед инфляцией. Поскольку пионером в повышении цен являются крупные компании, в том числе государственные, а также энергетические, железнодорожные, транспортные. Раскручивается спираль инфляции, которую пока невозможно закрутить обратно. В итоге все без исключения предприниматели в 2025 году поменяют стоимость цен и услуг как минимум на 15%, следует из опроса «Номер один». Вариантов «найти подешевле» остается все меньше.

Экономист из Улан-Удэ Анатолий Масловский полагает, что единственным способом существенно затормозить рост цен на продовольствие - это открыть рынок страны для дешевой европейской продовольственной продукции. Напомним, что до 2014 года, когда Россия ввела против Евросоюза антисанкции на продовольствие, на цены в нашей стране мало кто жаловался. Огромная конкуренция между сельхозпроизводителями, как российскими, так и европейскими, позволяла держать цены на замке.

Второй шаг, если он будет сделан, также приведет к торможению цен, полагают эксперты. Для этого необходимо обуздать желание Банка России постоянно поднимать уровень ключевой ставки.

И третьим, «добивным» решением может стать снятие санкций и прекращение вооруженного конфликта в Украине, что будет необходимым шагом для нормализации экономики и, как следствие, роста предложения и конкуренции за потребителя.
Теги
рост цен инфляция

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