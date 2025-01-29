Доктор «Айбандит»

Не устаревает он и сегодня - всегда найдутся те, кому можно задурить голову и всучить задорого как минимум бесполезные, как максимум - опасные препараты.

О лекарственных фейках недавно рассказали в Роспотребнадзоре. В почтовых ящиках жителей Бурятии появилась сомнительная газета под названием «ПроЗдоровье». В ней то и рекламировались подозрительные препараты.

- Для усиления эффекта в газете использованы фотографии врачей из России, Израиля, Германии, Швеции, которые якобы свидетельствуют об эффективности рекламируемых препаратов и призывают к их покупке. Кроме того, в издании приводятся отзывы пенсионеров, которые приобретают такие препараты и получают положительный эффект от них. По информации Международной ассоциации «Антиконтрафакт», упомянутые в рекламном издании «ПроЗдоровье» врачи-эксперты и исцелившиеся пациенты не существуют в действительности и являются вымышленными, - предупредили в Роспотребнадзоре.

А вообще, не покупайте сомнительные газеты - мало ли чего там понапишут. Покупайте «Номер один» - у нас есть рубрика «Здоровье», где настоящие врачи с настоящими дипломами рассказывают о настоящих методах лечения.