Школьные занятия в Бурятии теперь будут отменять при -32 градусах

Вчера, 28 января, в Бурятии изменили температурную шкалу отмены школьных уроков в мороз. Минобразования республики издало соответствующий приказ и нижний порог для отмены похода в школу теперь составляет - 32 градуса.

До этого порог составлял 33 градуса мороза.

Данные об обмене занятий в школах Улан-Удэ все также будут брать с сайта Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Занятия в школах отменяются при следующей температуре воздуха:

- З2-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;

- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;

- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;

- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;

- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.

По прежнему родители сами могут принять решение, будет ли ребенок посещать школу в морозные дни. Пропуск не будет считаться неуважительным.

Фото: Елена Кокорина