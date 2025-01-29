Общество 29.01.2025 в 08:41

Школьные занятия в Бурятии теперь будут отменять при -32 градусах

Чиновники внесли изменения в соответствующий приказ
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Текст: Елена Кокорина
Школьные занятия в Бурятии теперь будут отменять при -32 градусах

Вчера, 28 января, в Бурятии изменили температурную шкалу отмены школьных уроков в мороз. Минобразования республики издало соответствующий приказ и нижний порог для отмены похода в школу теперь составляет - 32 градуса.

До этого порог составлял 33 градуса мороза.

Данные об обмене занятий в школах Улан-Удэ все также будут брать с сайта Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Занятия в школах отменяются при следующей температуре воздуха:

- З2-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;

- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;

- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;

- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;

- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.

По прежнему родители сами могут принять решение, будет ли ребенок посещать школу в морозные дни. Пропуск не будет считаться неуважительным.

Фото: Елена Кокорина

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