Убийцу подростка в Бурятии признали психом

Вскоре в Октябрьском районе Улан-Удэ перед судом предстанет убийца 16-летнего подростка для назначения ему принудительных мер медицинского характера. Судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в психбольнице Хабаровского края, признала его невменяемым.

Напомним, что мужчина приехал в Улан-Удэ из Орловской области.

- 17 июня 2024 года утром он погнался за незнакомым подростком, когда настиг, применил к нему электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом по телу. От полученных повреждений потерпевший скончался. Нападавший был задержан благодаря помощи местных жителей. При проведении судебно-психиатрической экспертизы в стационаре психиатрической больницы в Хабаровском крае, где фигурант наблюдался и обследовался в течение месяца, врачи пришли к выводу, что мужчина в момент преступления находился в состоянии невменяемости, - рассказали в Следственном комитете республики.

В настоящее время уголовное дело с собранными доказательствами направлено в суд с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Фото: Следком Бурятии