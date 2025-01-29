В Улан-Удэ третий день подряд будут отключать свет и тепло

В Улан-Удэ сегодня продолжатся ремонтные работы на коммунальных сетях. В связи с этим у ряда горожан пропадет свет, а жители улицы Жердева останутся без тепла и горячей воды.с 10:00 до 17:00- ул. Окинская ,17-81с 09:00 до 17:00-ДНТ «Аршан», ул. Аршанская- ул. Буйко 16 - 18 (чет), офис ФГУ «Байкалрыбвод»с 10:00 до 16-00- ул. Лесная, 39-67- СНТ «Современник», ул. Рогозинскогос 10-00 до 12:00- СНТ «Сокол-2», ул. Бастионная, ул. Стольная, ул. Былинная, ул. Бесконечная.отключат с 10:00 до 14:00. Под отключение попадут следующие адреса:- Жердева, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 56б, 70, 72, 74, 76, 76а, 78, 80, 82, 82б, 84, 86, 88, ФГБУ «ВНИИКР» - Жердева, 82б, частный детский сад ул. Жердева,56а «Чудо детки», кафе «Рандеву» ул. Жердева, 42.