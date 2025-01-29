Общество 29.01.2025 в 10:00
В Улан-Удэ третий день подряд будут отключать свет и тепло
Ремонтные работы продолжаются, несмотря на морозы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сегодня продолжатся ремонтные работы на коммунальных сетях. В связи с этим у ряда горожан пропадет свет, а жители улицы Жердева останутся без тепла и горячей воды.
Электричество отключат по следующим адресам:
с 10:00 до 17:00
- ул. Окинская ,17-81
с 09:00 до 17:00
-ДНТ «Аршан», ул. Аршанская
- ул. Буйко 16 - 18 (чет), офис ФГУ «Байкалрыбвод»
с 10:00 до 16-00
- ул. Лесная, 39-67
- СНТ «Современник», ул. Рогозинского
с 10-00 до 12:00
- СНТ «Сокол-2», ул. Бастионная, ул. Стольная, ул. Былинная, ул. Бесконечная.
Отопление и горячую воду отключат с 10:00 до 14:00. Под отключение попадут следующие адреса:
- Жердева, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 56б, 70, 72, 74, 76, 76а, 78, 80, 82, 82б, 84, 86, 88, ФГБУ «ВНИИКР» - Жердева, 82б, частный детский сад ул. Жердева,56а «Чудо детки», кафе «Рандеву» ул. Жердева, 42.
Электричество отключат по следующим адресам:
с 10:00 до 17:00
- ул. Окинская ,17-81
с 09:00 до 17:00
-ДНТ «Аршан», ул. Аршанская
- ул. Буйко 16 - 18 (чет), офис ФГУ «Байкалрыбвод»
с 10:00 до 16-00
- ул. Лесная, 39-67
- СНТ «Современник», ул. Рогозинского
с 10-00 до 12:00
- СНТ «Сокол-2», ул. Бастионная, ул. Стольная, ул. Былинная, ул. Бесконечная.
Отопление и горячую воду отключат с 10:00 до 14:00. Под отключение попадут следующие адреса:
- Жердева, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 56б, 70, 72, 74, 76, 76а, 78, 80, 82, 82б, 84, 86, 88, ФГБУ «ВНИИКР» - Жердева, 82б, частный детский сад ул. Жердева,56а «Чудо детки», кафе «Рандеву» ул. Жердева, 42.
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