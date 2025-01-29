Граждане Монголии пытались вывезти из Бурятии березовый гриб

Граждане Монголии в очередной раз были пойманы на границе Бурятии с нарушениями при вывозе продуктов. Несоблюдение правил зафиксировали в МАПП «Кяхта» и ЖДПП «Наушки».

В числе нарушителей были представители и нашего государства.

- Граждане Монголии и России вывозили 35 кг орехов, 144 кг сухофруктов в ассортименте, 2 кг чаги (березового гриба) без фитосанитарных сертификатов. Это является нарушением Федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов, - рассказали в Управлении Россельхознадзора республики.

В отношении нарушителей было возбуждено три дела об административном правонарушении. Подкарантинную продукцию вернули в Россию для оформления сертификатов.

Фото: Россельхознадзор по РБ