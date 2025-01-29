В Бурятии сельчанина посадили за пьяное вождение и забрали автомобиль

За повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии жителя села Курумкан в Бурятии лишили свободы. Его автомобиль суд обратил в доход государства.

Оказалось, что в марте 2024 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.

- Однако в августе 2024 года он был вновь задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы за рулем автомашины. На требование инспекторов пройти медицинское обследование он отказался, что в силу закона расценивается, как управление автомобилем в состоянии опьянения, - пояснили в прокуратуре республики.

Баргузинский районный суд приговорил виновного к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, автомобиль ВАЗ-2121, на котором было совершено преступление, был обращен в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site