Общество 29.01.2025 в 11:11
В Улан-Удэ отменили занятия у младшеклассников
За первой сменой последовала и вторая
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отменили занятия для учеников 1-4 классов второй смены городских школ. По состоянию на 11 часов температура воздуха составляла -32 градуса.
Ранее были отменены занятия у младшеклассников первой смены.
Напомним, вчера в Бурятии изменили температурную шкалу отмены школьных уроков в мороз. Минобразования республики издало соответствующий приказ и нижний порог для отмены похода в школу теперь составляет -32 градуса. Ранее он был -33 градуса.
Ранее были отменены занятия у младшеклассников первой смены.
Напомним, вчера в Бурятии изменили температурную шкалу отмены школьных уроков в мороз. Минобразования республики издало соответствующий приказ и нижний порог для отмены похода в школу теперь составляет -32 градуса. Ранее он был -33 градуса.
Тегишкола