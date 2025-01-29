У сельского жителя Бурятии изъяли крупные запасы наркотиков

Полицейские Бурятии изъяли у жителя Иволгинского района более 6 килограммов марихуаны. Сигнал, что мужчина употребляет и хранит у себя наркотические средства, поступил в полицию от неизвестного.

27 января оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков пришли к нему с обыском и обследовали жилище и надворные постройки.

- В стайке ранее неоднократно судимого 64-летнего жителя с. Гурульба был обнаружен пакет с массой растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис, весом более 6 килограммов. Подозреваемый признался, что заготовил марихуану неподалеку от села для собственного употребления, - рассказали в МВД республики.

Следователем возбуждено уголовное дело.

В полиции также напомнили, что об известных фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112). Информация принимается, в том числе, анонимно.

Фото: МВД РБ