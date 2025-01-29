Общество 29.01.2025 в 11:18

У сельского жителя Бурятии изъяли крупные запасы наркотиков

Полицейские вышли на него по наводке
A- A+
Текст: Елена Кокорина
У сельского жителя Бурятии изъяли крупные запасы наркотиков

Полицейские Бурятии изъяли у жителя Иволгинского района более 6 килограммов марихуаны. Сигнал, что мужчина употребляет и хранит у себя наркотические средства, поступил в полицию от неизвестного.

27 января оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков пришли к нему с обыском и обследовали жилище и надворные постройки.

- В стайке ранее неоднократно судимого 64-летнего  жителя с. Гурульба был обнаружен пакет с массой растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис, весом более 6 килограммов. Подозреваемый признался, что заготовил марихуану неподалеку от села для собственного употребления, - рассказали в МВД республики.

Следователем возбуждено уголовное дело.

В полиции также напомнили, что об известных фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112). Информация принимается, в том числе, анонимно.

Фото: МВД РБ

Теги
наркотик обыск

Все новости

Водителям Улан-Удэ придется вспомнить ПДД и поездить без светофоров
29.01.2025 в 11:51
Рыбалка жителю Бурятии обошлась в 225 тысяч рублей
29.01.2025 в 11:36
У сельского жителя Бурятии изъяли крупные запасы наркотиков
29.01.2025 в 11:18
В Улан-Удэ отменили занятия у младшеклассников
29.01.2025 в 11:11
Житель Бурятии нашел в лесу ружье
29.01.2025 в 10:55
В Бурятии сельчанина посадили за пьяное вождение и забрали автомобиль
29.01.2025 в 10:45
«Эффективный управленец» из Бурятии стал правой рукой Хинштейна
29.01.2025 в 10:34
Граждане Монголии пытались вывезти из Бурятии березовый гриб
29.01.2025 в 10:25
В Улан-Удэ пешеход попал под «Волгу»
29.01.2025 в 10:14
В Улан-Удэ третий день подряд будут отключать свет и тепло
29.01.2025 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
Водителям Улан-Удэ придется вспомнить ПДД и поездить без светофоров
В городе отключили сразу три светофорных объекта
29.01.2025 в 11:51
Рыбалка жителю Бурятии обошлась в 225 тысяч рублей
Омуль он ловил в иркутском водоеме
29.01.2025 в 11:36
В Улан-Удэ отменили занятия у младшеклассников
За первой сменой последовала и вторая
29.01.2025 в 11:11
В Бурятии сельчанина посадили за пьяное вождение и забрали автомобиль
Попасться полиции пьяным он умудрился дважды за полгода
29.01.2025 в 10:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru