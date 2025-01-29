Рыбалка жителю Бурятии обошлась в 225 тысяч рублей

Приставы Бурятии взыскали с браконьера 225 тысяч рублей. Житель Северобайкальского района ловил омуль сетями на реке Верхняя Ангара и попался местной полиции.

На иркутском водоеме мужчина рыбачил в осенний нерестовый период.

- С помощью 23-метровой рыболовной сети он выловил 31 экземпляр байкальского омуля. С нерестовой рыбой браконьера задержал сотрудник полиции, в результате чего он оказался на скамье подсудимых и был признан виновным. Суд назначил ему 220 часов обязательных работ и обязал уплатить материальный ущерб в размере 225 тысяч рублей, - пояснили в УФССП республики.

В рамках исполнительного производства, возбужденного в Службе судебных приставов Республики Бурятия, сумма причиненного ущерба была взыскана с банковских счетов браконьера. Денежные средства перечислены на счет Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.

Фото: Номер один