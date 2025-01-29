Общество 29.01.2025 в 11:51
Водителям Улан-Удэ придется вспомнить ПДД и поездить без светофоров
В городе отключили сразу три светофорных объекта
Текст: Елена Кокорина
В Комитете по транспорту сообщили о переводе в режим «желтого мигания» трех светофоров. Связано это с проведением ГАИ литерных мероприятий.
Отчаянно вспоминать правила дорожного движения водителям придется на следующих участках дорог:
ул. Тобольская - ул. Жердева - пр. Строителей;
ул. Тулаева (в районе ост. «Мелькомбинат»);
ул. Пищевая - ул. Кольцова
О времени их включения не сообщили.
Фото: Номер один
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