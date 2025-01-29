Водителям Улан-Удэ придется вспомнить ПДД и поездить без светофоров

В Комитете по транспорту сообщили о переводе в режим «желтого мигания» трех светофоров. Связано это с проведением ГАИ литерных мероприятий.

Отчаянно вспоминать правила дорожного движения водителям придется на следующих участках дорог:

ул. Тобольская - ул. Жердева - пр. Строителей;

ул. Тулаева (в районе ост. «Мелькомбинат»);

ул. Пищевая - ул. Кольцова

О времени их включения не сообщили.

Фото: Номер один