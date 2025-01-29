Общество 29.01.2025 в 11:51

Водителям Улан-Удэ придется вспомнить ПДД и поездить без светофоров

В городе отключили сразу три светофорных объекта
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Водителям Улан-Удэ придется вспомнить ПДД и поездить без светофоров

В Комитете по транспорту сообщили о переводе в режим «желтого мигания» трех светофоров. Связано это с проведением ГАИ литерных мероприятий.

Отчаянно вспоминать правила дорожного движения водителям придется на следующих участках дорог:

ул. Тобольская - ул. Жердева - пр. Строителей;

ул. Тулаева (в районе ост. «Мелькомбинат»);

ул. Пищевая - ул. Кольцова

 О времени их включения не сообщили.

Фото: Номер один

Теги
светофор

Все новости

Монголы роют землю все активнее
29.01.2025 в 12:32
В Улан-Удэ сбитый пешеход торопился на трамвай
29.01.2025 в 12:24
18-летняя улан-удэнка даром приоделась в местном ТЦ
29.01.2025 в 12:19
Водителям Улан-Удэ придется вспомнить ПДД и поездить без светофоров
29.01.2025 в 11:51
Рыбалка жителю Бурятии обошлась в 225 тысяч рублей
29.01.2025 в 11:36
У сельского жителя Бурятии изъяли крупные запасы наркотиков
29.01.2025 в 11:18
В Улан-Удэ отменили занятия у младшеклассников
29.01.2025 в 11:11
Житель Бурятии нашел в лесу ружье
29.01.2025 в 10:55
В Бурятии сельчанина посадили за пьяное вождение и забрали автомобиль
29.01.2025 в 10:45
«Эффективный управленец» из Бурятии стал правой рукой Хинштейна
29.01.2025 в 10:34
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
Монголы роют землю все активнее
Уровень добычи угля и руды в Стране степей вырос на 9%
29.01.2025 в 12:32
18-летняя улан-удэнка даром приоделась в местном ТЦ
Ловкачка сняла магниты с одежды в примерочной и спокойно ушла
29.01.2025 в 12:19
Рыбалка жителю Бурятии обошлась в 225 тысяч рублей
Омуль он ловил в иркутском водоеме
29.01.2025 в 11:36
У сельского жителя Бурятии изъяли крупные запасы наркотиков
Полицейские вышли на него по наводке
29.01.2025 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru