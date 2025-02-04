В Бурятии нехватку рабочих рук компенсируют иностранцами

Дефицит кадров в республике - проблема, которая возникла отнюдь не вчера. Власти уже включились и в дальневосточные льготные программы, и занялись строительством арендного жилья, и даже принялись обучать новых специалистов по квотам. Но людей все еще не хватает. И, похоже, руководство республики пришло к тому, что заменять пустующие рабочие места придется гастарбайтерами.Недавно во Всемирной компьютерной сети появилась информация о том, что зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил строительную площадку театра «Байкал». Увиденным высокопоставленный чиновник оказался крайне недоволен.- Динамика по-прежнему слабая, рабочей силы недостаточно. Вызывает беспокойство и использование устаревших методов при возведении такого уникального для республики объекта. К примеру, подпорки из стволов деревьев (жерди. - Прим. ред.) для устройства опалубки использовались неквалифицированными строителями. На сегодня строительные технологии шагнули далеко вперед и предлагают широкий ассортимент инвентарной опалубки, позволяющей выставлять отметки конструкций с допусками до микрон. Как результат, требуемые параметры железобетонных сооружений любой конфигурации обеспечиваются даже в глубоко отрицательных температурах, - рассказал зампред.По словам чиновника, подрядчик - ООО «Пелискер» - заверил, что ситуация изменится через две недели.- На следующей неделе заезжают рабочие из КНР, а также из других регионов страны. Подход к технологии строительства будет пересмотрен, - сообщил Евгений Луковников.Зампред подчеркнул, что со своей стороны готов оказывать всевозможное содействие строителям, чтобы качественно построенный объект был сдан в срок - в четвертом квартале 2026 года.Напомним, театр «Байкал» - это один из главных объектов, строящихся в рамках мастер-плана Улан-Удэ. Комплекс обещает стать настоящим украшением столицы Бурятии. Новое здание строят в центре, в границах улиц Советская, Свободы, Каландаришвили и набережной реки Селенги.По проекту в театре предусмотрены: малый зал, четыре балетных зала, оркестровый, репетиционный и хоровой залы, вокальные классы и кабинеты, студии звукозаписи и видеозаписи, фотостудия и другие помещения. Будет выполнено благоустройство прилегающей территории, а также построена летняя фестивальная площадка.Стоимость строительства объекта составляет порядка 3 000 000 000 рублей.Конечно, срыва строительства никто не хочет, но оно вполне реально. Особенно учитывая тот факт, что относительно недавно Бурятия оказалась в первой десятке по числу вакансий в отрасли строительства. Эксперты российского портала по поиску работы «hh.ru» выясняли, как изменился спрос на персонал в строительной отрасли, какие специалисты наиболее востребованы и какую заработную плату им предлагают.Так, за январь-август 2024 года российские компании из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» разместили на «hh.ru» более 472,5 тыс. вакансий - это 6,3% от общероссийской потребности в кадрах. Отрасль находится на третьем месте по спросу на персонал, опережают строительство только розничная торговля - 15,9% вакансий и ИТ-компании - 7,5%.В Бурятии строительные вакансии занимают 9% от общего их числа, что ставит регион на восьмое место среди других российских регионов по величине данного показателя, отмечают эксперты.Сильнее всего строительная отрасль нуждалась в инженерах-конструкторах и проектировщиках - 5,9% предложений о работе, в инженерах ПТО - 5,6%, в менеджерах по продажам - 5,4%, а также в водителях - 4,4%, прорабах - 4,3%, машинистах - 4,1% и разнорабочих - 3,6%. Закрывают топ-10 специализаций для строительной отрасли электромонтажники - 2,7%, бухгалтеры - 2,6% и сварщики - 2,5%.Но проблемы не только на строительстве домов - в Бурятии некому строить дороги. О чем говорит тот факт, что в прошлом же году министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге вынужден был обратиться к жителям Бурятии с отчаянным призывом идти работать в дорожную отрасль.- Машинисты бульдозеров, автогрейдеров, операторы асфальтобетонных заводов, техники строительства дорог, сметчики, инженеры - все эти специальности крайне востребованы. Немаловажно, что такая работа достойно оплачивается. Поэтому мы приглашаем выпускников получать именно эти профессии. В нашем городе выучиться на инженера дорожного хозяйства можно во ВСГУТУ, в Иркутске - в Национальном исследовательском техническом университете. Рабочие специальности предлагают техникум строительства и городского хозяйства и колледж технологий и лесопользования Бурятии, - говорил министр.Он также добавил, что реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается, продолжится и финансирование. Кроме того, дороги требуют круглогодичного содержания и текущего ремонта, поэтому работой дорожники будут обеспечены всегда.При этом надо понимать, что речь идет не только о театре «Байкал»: впереди реализация масштабного мастер-плана развития Улан-Удэ, в который включено множество емких проектов, в том числе реновация центра столицы. Кто будет сносить старые бараки и строить новые современные здания, учитывая, что людей не хватает даже на строительство одного театра?Поэтому вопрос с гастарбайтерами для республики сегодня жизненно важен. Об этом говорил и уже упомянутый нами Евгений Луковников в сентябре прошлого года, когда его повторно утверждали на должность зампреда.Обсуждение кандидатуры ознаменовалось рядом заявлений со стороны вновь назначенного чиновника. Он, в частности, сообщил, что соотношение сил в среде гастарбайтеров Бурятии скоро изменится. Привычные жителям республики выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и КНР будут частично замещены гастарбайтерами из Северной Кореи.- Строительный комплекс на достаточно высоком уровне сегодня по интенсивности развития. Естественно, есть на сегодня нехватка рабочей силы. Приглашаем гастарбайтеров. Это и Средняя Азия, и Китай. И сегодня у нас пополняется ресурс из Северной Кореи, - отметил в рамках диалога с парламентариями Евгений Луковников.Расширение сотрудничества с Северной Кореей он объяснил тем, что принято решение о снятии ограничений.Таким образом, кадровый дефицит будет решаться самым легким путем – это завоз иностранной рабочей силы.