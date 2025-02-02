Жизнь в Бурятии стала дороже

Стоимость услуги по рытью могилы в декабре - 2024 к декабрю - 2023 выросла в Бурятии на 16,09%. Об этом сообщил Бурятстат, подводя итоги минувшего года. Кладбищенская отрасль вошла в список огорчений в сфере товаров и услуг республики. Собственно, практически все они стали одним большим огорчением.Услуга по погребению не сказать, что какая-то сложная в исполнении, требующая наличия работников, обладающих некими редкими умениями, из-за чего их трудно найти на рынке труда. Думаем, просто на рынке есть платежеспособный спрос на услугу, вот цены и выросли в темпе, превышающем общереспубликанский.В Бурятии для покупателей товаров и услуг минувший год был очень-очень грустным. Последующие цифры покажут эту безнадегу в деталях. Декабрь-2024 к декабрю - 2023 показал официальную республиканскую инфляцию в 10,53% (по всем товарам и услугам. - Прим. ред.). Конечно, в 2022 году, когда началась специальная военная операция, аналогичный показатель был 12,59%, но это слабое утешение.Бурятские 10,53% оказались ощутимо выше показателей нашей страны. По ДФО именно в Бурятии отмечен самый высокий уровень инфляции. Двузначная цифра в этом большом макрорегионе еще зафиксирована только… на Камчатке - 10,26%. С Чукоткой даже сравнивать не хочется - там 5,11%.Наша инфляция выше, чем в крупном соседнем Сибирском федеральном округе, где из ряда вон выдающееся социально-экономическое «достижение» нашей республики обошла лишь Республика Алтай - 10,55%. Алтайцы вырвались вперед на сотые доли процента. Если оставить за скобками эту небольшую республику (население около 210 000 человек. - Прим. ред.), то можно сказать, что бурятская инфляция - худшая по двум округам.Интересно, что город Москва показал инфляцию «декабрь к декабрю» в 10,09%. Ладно, давайте будем этим гордиться - опередили саму Москву.Бурятстат обнародовал статистику по продовольственным, непродовольственным товарам, а также по услугам.Вы будете удивлены, но, по официальным цифрам, в «таежной, озерной, степной» больше всего подорожало вовсе не продовольствие. Декабрь - 2024 к декабрю - 2023 показал рост продовольственных цен на 12,27%. Лидером же роста стали услуги (+12,61%. - Прим. ред.). А непродовольственные товары наценились на 7,23%.Суммарно это дало прирост индекса потребительских цен на упомянутые 10,53%.Гигакалория отопления подорожала на 8,6%. Оплата холодного водоснабжения и водоотведения - на 14,18%. По тарифам монополий в отрасли ЖКХ отдельное спасибо, конечно, Республиканской службе по тарифам. Это она утверждает новые расценки, по которым приходится платить потребителям.Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения (за академический час. - Прим. ред.) наценились на удивительные 90,09%.Опережающий темп, по цифрам Бурятстата, показали услуги организаций культуры. Билет в кинотеатры стал дороже на 17,68%, а в театры - на 20,86%. Но это не сравнится с подорожанием поездки на отдых в Турцию - на 64,07%. Очевидно, сказалось изменение в России курсов основных резервных валют мира. Так что, выбирая между походом в театр и походом на Турцию, рекомендуем жителям Бурятии выбрать первое.В области еды есть как радостные, так и негативные новости. Радостными можно назвать цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, килограмм которых подорожал за год всего на 0,39%. Но на хлеб и хлебобулочные изделия цены стали в среднем выше на 14,3%.Поставить на стол литр водки стало дороже на 11,4%. Литр пива - на 0,35%. Сам обеденный стол, как предмет мебели, тоже прибавил в цене - 10,36%. Соленая сельдь огорчила скачком на 21,22%.К концу года удалось в определенной мере притормозить вакханалию на рынке картофеля. В июле - 2024 бурятские цены на «второй хлеб» вырастали более чем вдвое, в сравнении с декабрем - 2023.К счастью, к концу прошлого года дикий рост удалось снизить до 50,17%. Но в целом картошка крайне огорчила жителей Бурятии. Как и многие другие дары земли. «Декабрь к декабрю» показал по белокочанной капусте рост цен в почти 35%, репчатому луку - более 23%, столовой свекле - более 30%, моркови - более 36%. А килограмм свежих грибов вырос в цене почти на 19%, уступив несколько процентов яблокам с их «подскоком» почти на 22%.Быстрая еда, по наблюдениям бурятских статистиков, подорожала тоже весьма стремительно. Сэндвич типа «гамбургер» у предприятий общепита быстрого обслуживания наценился практически на треть.В последние месяцы 2024 года заметно ускорился рост цен на золотые обручальные кольца. В итоге грамм кольца в декабре «потяжелел» в цене к декабрю - 2023 на 29,64%.В сфере лекарств невероятный рост пережили цены на «Бисакодил» - почти на 189%. А кубометр дров дал рост около 15%, что меньше, чем тонна угля (плюс 19,16%).Конечно, кое-что в Бурятии непонятным способом ухитрилось подешеветь. Не будет же Бурятстат врать, правда? Это ведь очень честное ведомство. Например, куриные окорочка и сахар-песок подешевели «декабрь к декабрю» почти на процент. На несколько процентов «упали» куриные яйца. Гречка-ядрица снизилась на 15,77%. Ну и еще пара продовольственных товаров.В общем, принцип практичного покупателя сегодня - не откладывать на завтра то, что можно купить сегодня. Ну а интерес продавцов, наверное, - придержать товар на складе. Чтобы потом толкнуть дороже.