Общество 29.01.2025 в 12:19

18-летняя улан-удэнка даром приоделась в местном ТЦ

Ловкачка сняла магниты с одежды в примерочной и спокойно ушла
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Текст: Елена Кокорина
18-летняя улан-удэнка даром приоделась в местном ТЦ

18-летняя жительница оказалась любительницей халявы и попалась на этом в руки полиции. Девушка приоделась в одном из торговых центров в модные обновки, но вот платить за них явно не собиралась.

Заявление о краже в сетевом магазине одежды поступило в полицию накануне.

- Сотрудник сообщил, что при просмотре камер видеонаблюдения обнаружена кража одежды на 13 тысяч рублей, которую совершила молодая девушка. Оперативники уголовного розыска установили личность предполагаемой злоумышленницы – ею оказалась 18-летняя горожанка, - рассказали в полиции республики.
Следователь установил, что гражданка, находясь в примерочной магазина, сняла с кофты и джинс антикражные магниты и покинула магазин, надев похищенное на себя.
- Подозреваемая нигде не учится и подрабатывает мастером маникюра. Не судима, но привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: loon.site

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