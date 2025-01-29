18-летняя улан-удэнка даром приоделась в местном ТЦ

18-летняя жительница оказалась любительницей халявы и попалась на этом в руки полиции. Девушка приоделась в одном из торговых центров в модные обновки, но вот платить за них явно не собиралась.

Заявление о краже в сетевом магазине одежды поступило в полицию накануне.

- Сотрудник сообщил, что при просмотре камер видеонаблюдения обнаружена кража одежды на 13 тысяч рублей, которую совершила молодая девушка. Оперативники уголовного розыска установили личность предполагаемой злоумышленницы – ею оказалась 18-летняя горожанка, - рассказали в полиции республики.

Следователь установил, что гражданка, находясь в примерочной магазина, сняла с кофты и джинс антикражные магниты и покинула магазин, надев похищенное на себя.

- Подозреваемая нигде не учится и подрабатывает мастером маникюра. Не судима, но привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: loon.site