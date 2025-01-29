Монголы роют землю все активнее

Объём производства в горнодобывающем секторе Монголии в 2024 году достиг 22,8 трлн тугриков, что на 1,2 трлн тугриков больше, чем в 2023 году. Этот рост обусловлен главным образом увеличением добычи каменного и бурого угля на 834 млрд тугриков и добычи металлической руды на 509 млрд тугриков (4,9%). Об этом сообщает ИА «Монцамэ».В горнодобывающем секторе физические объемы производства медного концентрата, обогащенного угля, каменного угля, железной руды, бурого угля, цинкового концентрата, плавикового шпата и железорудного концентрата увеличились на 12,0 - 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, физические объемы производства концентрата серебра, сырой нефти, нерафинированного золота и плавикового шпата снизились на 5 - 32,5 процента.По предварительным оценкам, общий объем производства промышленного сектора в 2024 году достиг 32,2 трлн тугриков, увеличившись на 1,5 трлн тугриков по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рот был обусловлен увеличением добычи полезных ископаемых на 1,2 трлн тугриков и поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха на 191 млрд тугриков.Монголия все активнее использует природные богатства страны, опираясь на растущие китайские, американские и японские инвестиции в горнодобывающую отрасль.