Общество 29.01.2025 в 12:32

Монголы роют землю все активнее

Уровень добычи угля и руды в Стране степей вырос на 9%
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Монголы роют землю все активнее
Фото: архив «Номер один»
Объём производства в горнодобывающем секторе Монголии в 2024 году достиг 22,8 трлн тугриков, что на 1,2 трлн тугриков больше, чем в 2023 году. Этот рост обусловлен главным образом увеличением добычи каменного и бурого угля на 834 млрд тугриков и добычи металлической руды на 509 млрд тугриков (4,9%). Об этом сообщает ИА «Монцамэ».

В горнодобывающем секторе физические объемы производства медного концентрата, обогащенного угля, каменного угля, железной руды, бурого угля, цинкового концентрата, плавикового шпата и железорудного концентрата увеличились на 12,0 - 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, физические объемы производства концентрата серебра, сырой нефти, нерафинированного золота и плавикового шпата снизились на 5 - 32,5 процента.

По предварительным оценкам, общий объем производства промышленного сектора в 2024 году достиг 32,2 трлн тугриков, увеличившись на 1,5 трлн тугриков по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рот был обусловлен увеличением добычи полезных ископаемых на 1,2 трлн тугриков и поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха на 191 млрд тугриков.

Монголия все активнее использует природные богатства страны, опираясь на растущие китайские, американские и японские инвестиции в горнодобывающую отрасль.
Теги
Монголия

Все новости

Монголы роют землю все активнее
29.01.2025 в 12:32
В Улан-Удэ сбитый пешеход торопился на трамвай
29.01.2025 в 12:24
18-летняя улан-удэнка даром приоделась в местном ТЦ
29.01.2025 в 12:19
Водителям Улан-Удэ придется вспомнить ПДД и поездить без светофоров
29.01.2025 в 11:51
Рыбалка жителю Бурятии обошлась в 225 тысяч рублей
29.01.2025 в 11:36
У сельского жителя Бурятии изъяли крупные запасы наркотиков
29.01.2025 в 11:18
В Улан-Удэ отменили занятия у младшеклассников
29.01.2025 в 11:11
Житель Бурятии нашел в лесу ружье
29.01.2025 в 10:55
В Бурятии сельчанина посадили за пьяное вождение и забрали автомобиль
29.01.2025 в 10:45
«Эффективный управленец» из Бурятии стал правой рукой Хинштейна
29.01.2025 в 10:34
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
18-летняя улан-удэнка даром приоделась в местном ТЦ
Ловкачка сняла магниты с одежды в примерочной и спокойно ушла
29.01.2025 в 12:19
Водителям Улан-Удэ придется вспомнить ПДД и поездить без светофоров
В городе отключили сразу три светофорных объекта
29.01.2025 в 11:51
Рыбалка жителю Бурятии обошлась в 225 тысяч рублей
Омуль он ловил в иркутском водоеме
29.01.2025 в 11:36
У сельского жителя Бурятии изъяли крупные запасы наркотиков
Полицейские вышли на него по наводке
29.01.2025 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru