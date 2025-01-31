Жителей Бурятии неприятно удивят грядущие счета от энергетиков

Не так давно энергетики распространили сообщение о старте новых дифференцированных тарифов по оплате за электроэнергию физическими лицами. Уже в феврале некоторые люди, проживающие в частном секторе и перешедшие на электроотопление, получат счета за потребленную в январе электроэнергию с весьма неожиданными суммами.Чиновники давно настаивают на переходе на экологические принципы сохранения тепла в домах, но вместе с тем республике приходится защищаться от майнеров - пожирателей электроэнергии. Отсюда население, которое проживает в больших домах и получает перерасход электроэнергии на отопление, будет вынуждено платить немаленькие суммы.Как известно, с 1 января 2025 года введен новый механизм оплаты электроэнергии. Придуманы три так называемых диапазона, их считают в зависимости от количества потребленной электроэнергии.До 3 900 кВт/ч/мес. придется платить по тарифу 3,772 руб./кВт*ч. Если люди потребят от 3 900 кВт*ч и до 6 000 кВт*ч/мес., по тарифу выйдет 3,81 руб./кВт*ч. Если потребление превысило 6 000 кВт*ч/мес., то будет 7,959 руб./кВт*ч.Напомним в Иркутске население платит за кВт*ч чуть более 1 рубля. Но и здесь ввели дифтарифы. Для первого и второго диапазонов «для домов с электроотоплением утвержден повышающий коэффициент - 1,8». Если перевести на более простой язык, то это означает, что владельцы электрокотлов в больших домах могут использовать 7 000 кВт*ч/мес. При этом, чтобы получить «льготу», необходимо передавать показания до 25-го числа каждого месяца в районные РЭС.Эксперт в области теплоэнергетики Бурятии Владимир Афанасьев сообщил «Номер один», что по его расчетам обычный утепленный дом в 100 кв. м, отапливающийся электроэнергией, потребляет за весь отопительный сезон порядка 30 000 кВт.В этих пределах потребители будут платить по тарифу первой зоны. С другой стороны, площадь дома или коттедж в 100 кв. м - это нечто среднее. Такие дома, чтобы уложиться именно в цифру «100», специально не строились. Существует большое количество домов и по 110 кв. м, и по 215 кв. м, и даже по 320 кв. м. А с учетом обыкновенной физики, для электроотопления качественного дома необходимо не менее 100 ватт тепловой мощности в час на 1 кв. м жилья. Если уходит больше, стоит проверить, где дом теряет тепло.- Люди в 90-е и 2000-е были словно дети маленькие: после десятилетий прозябания в «землянках», коммуналках, общежитиях, а потом и в «хрущевках», когда в нулевые на бюджет страны пролился не имеющий аналогов в российской истории долларовый дождь от высоких цен на нефть, они многократно увеличили свои доходы за считаные годы, - соглашается с экспертом улан-удэнский экономист Виктор Николаев. - И первым делом многие жители Бурятии размахнулись и, не подумав, начали строить дома с такой огромной квадратурой, что просто немыслимо. Но они не виноваты, так как просто, как бы подсознательно, граждане «компенсировали» те годы, когда жили в тесноте и нужде, как и их предыдущие поколения.Никто даже не мог предположить, что период супердоходов продлится недолго и они упадут, а стоимость электроэнергии и дров вырастет многократно. И отапливать больше 100 кв. м станет проблематично и дорого.В результате сегодня живущие в частном секторе люди, зачастую имея жилье с большой квадратурой и устанавливая непрофессиональное электроотопление или не соответствующие параметрам площади электрокотлы в дома, которые к тому же плохо утеплены, тратят колоссальные деньги на отопление своих жилищ. А продать их не могут, поскольку покупатели стараются не брать дома площадью больше 120 кв. м, чтобы не попадать в «энергетическую ловушку».Кстати, подавляющее большинство этих людей, живущих в больших домах, трудно назвать богатыми. Возможно, когда-то у них и были большие доходы, но сейчас многие из них стали пенсионерами. Их дети в основном переехали в крупные города, сменили республику на места с более теплым климатом.- Многие пенсионеры в республике даже топить не могут по состоянию здоровья, ведь работа кочегара трудна, и потому вынужденно переходят на дорожающее электроотопление, - резюмирует Николаев.Таким образом, от нововведения в первую очередь под ударом окажутся кошельки жителей частного сектора, использующих электроотопление и электроплиты, а также живущих в домах с большой площадью и большими теплопотерями. Кроме того, вырастут расходы для частных предпринимателей или самозанятых, которые потребляют электроэнергию под видом населения в разного рода приспособленных под производство, торговлю и услуги помещениях.