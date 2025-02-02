БГСХА запустила агродроны

- С этим дроном мы работаем уже второй год. Выезжая вместе со студентами, использовали на полях с капустой на Левом Берегу. Также обрабатывали поля в с. Куйтун, в Иволгинском, Мухоршибирском районах. Таких дронов на нашем факультете четыре штуки стоимостью 1,5 млн рублей, - рассказывает доцент кафедры «Общее земледелие» агрономического факультета Булат Цыдыпов. - А еще мы вошли в национальный проект, по которому проводили курсы совместно с университетом ИТМО практическую подготовку операторов БПЛА. Сначала они учились на симуляторах, проходили предполетную подготовку, а затем выходили на улицу. В целом обучили 67 человек искусству пилотирования.





Со слов проректора по научно-исследовательской работе и международным связям Ольги Алтаевой, за три года интенсивной работы из трех партнеров вначале на сегодня академия сотрудничает уже с 19 организациями.







В стенах академии студенты учатся не только выращивать на аптекарских огородах лекарственные растения и ягоды, но также и перерабатывать, и делать из них разные чаи, выжимать масла, изготавливать БАДы и натуральную косметику.





Затрагивая кадровую политику, ректор отметил, что дефицита сотрудников не испытывает, потому что есть практика привлечения преподавателей из других городов и вузов. У академии также есть в планах создать свой диссертационный совет по экономике и механизации для обеспечения себя в будущем кадрами.





Руководитель Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова рассказал об амбициозных планах академии на будущее и о том, как живет вуз сегодня. «Номер один» посетил несколько учебно-научных производственных лабораторий, ознакомился со специализированными аудиториями и новейшим оборудованием для исследований. БГСХА, как оказалось, выпускает травяные чаи, сушеное мясо «борсо», сушеный творог «аруул», кисель и концентрированные соки, а поля обрабатывает при помощи дронов.Первым делом мы посетили специализированную аудиторию под названием «Аудитория цифровизации сельского и лесного хозяйства», находящуюся на третьем этаже. Как раз проходило занятие у студентов третьего курса агрономического факультета по дисциплине «Точное земледелие». Преподаватель продемонстрировал агродрон, опрыскивающий сельскохозяйственные культуры против сорной травы, болезней, вредителей. Как рассказал доцент кафедры, специализированный агродрон способен обработать до одного гектара поля за десять минут при условии, что одновременно работают три человека.Далее посетили аудиторию «Управление сельскохозяйственной техникой», где у студентов инженерного факультета есть возможность получить навыки управления тракторами, комбайнами и автомобилями не выходя из аудиторий, потому что там есть тренажеры-симуляторы. После обучения на симуляторах у них есть возможность получить водительские права разных категорий.Переместившись на первый этаж, мы прошли в две аудитории по оценке качества сельскохозяйственного сырья и продукции переработки. Где ученые из академии производят по своим рецептурам сушеное мясо, творог и учат студентов печь хлеб. Данные цеха по переработке продукции открыты в январе 2024 года по программе «Приоритет 2030».Нам продемонстрировали уникальную разработку - сушеное мясо «борсо», которое они отправляют участникам специальной военной операции.- Мы здесь проводим выработку новых рецептур, последняя из них - это «борсо» - сушеный высокобелковый, термически обработанный сухой продукт из мяса, куда добавляются специи, пряности. Изготавливается на сублимационной сушилке при отрицательной температуре под вакуумом, поэтому сохраняются все питательные свойства. Данную продукцию отправляем на СВО, его просто заваривают горячей водой, настаивают, и он готов к употреблению. Со слов наших бойцов, данный продукт даже лучше тушенки, - рассказала заведующая кафедрой «Технологии производства, переработки и стандартизации сельскохозяйственной продукции» Туяна Дагбаева.В своей пекарне студенты технологического факультета учатся делать хлеб с первого курса практики. Есть разработанные рецептуры с черемшой, солодовый с клюквой, на закваске.А в лаборатории по переработке молока есть своя сыроварня с камерой для созревания сыров.- В основном мы с ребятами производим сыры домашнего направления, пробуем бурятские рецептуры и результат разработок - творог «аруул» с календулой, - поделилась доцент кафедры «Технология производства, переработки и стандартизации сельскохозяйственной продукции» Екатерина Залуцкая.Далее мы прошли в класс по переработке плодово-ягодных и лекарственных культур, там же рядом, в одном крыле, находится учебно-научная производственная лаборатория глубокой переработки лекарственного растительного сырья.В рамках экскурсии нам продемонстрировали всю продукцию, которую в рамках учебно-научной деятельности перерабатывает данная лаборатория. Как выяснилось, академия занимается лекарственными травами с 2020 года, а перерабатывать их начала с 2023 года. Тут постоянно идет научно-производственный процесс: сушка и переработка облепихи, своей сортовой черной смородины, клюквы и лекарственных трав. Объемы производства небольшие, но ассортимент впечатляет - от чайных напитков, ягодных концентратов и БАДов до производства натуральной косметики: кремов, гидролатов.- Поэтому мы открыли этот цех, возможности у него большие. Мы проходим долгую процедуру оформления торгового знака, получение сертификатов. Первую партию БАДов и чайных напитков будем реализовывать благодаря министерству здравоохранения через Центр восточной медицины, - рассказал о потенциале производства Бэликто Цыбиков.В этом году академия планирует заложить облепиховый сад в 42 гектара на территории Селенгинского района совместно с партнером СПОК «Облепиха 03». Помимо этого, образовательное учреждение уже отправило документы на регистрацию нового бурятского сорта облепихи. Также планируют развивать семеноводство картофеля. Ученые из академии будут работать над выведением нового сорта картофеля, который будет устойчив к вредителям и адаптирован к местным условиям.В прошлом году академия выпустила книгу «108 целебных трав Байкала», куда вошли известные лекарственные растения с описаниями, которая может стать отличным сувенирным подарком для туристов. И, кстати говоря, министерство туризма уже сделало большой заказ.БГСХА им. В. Р. Филиппова стала участником федерального проекта «Приоритет 2030» несколько лет назад. В рамках данной программы сельскохозяйственная академия получила порядка 387 млн рублей. Ее деятельность высоко оценили как в Министерстве образования Бурятии, так и в Министерстве развития Арктики и Дальнего Востока. Благодаря этому академия начала свое преображение.Стоит отметить, что в федеральную программу вошли всего лишь восемь вузов на территории Дальнего Востока, и БГСХА один из них.Академия ежегодно выпускает свыше 700 квалифицированных специалистов. За два года количество студентов увеличилось на 32%. Сейчас в сельхозакадемии обучается 3 200 студентов очного отделения, есть иногородние и иностранные - из Монголии и Африки.- За последние два года мы набрались наглости и пришли в ведущие вузы России, благодаря чему у нас восемь сетевых образовательных программ. Также заключаем целевые образовательные контракты с крупными предприятиями не только Бурятии, но и такими организациями, как ПАО «Группа Черкизово». Считаю, что ограничивать студентов только своим регионом не стоит. Чтобы стать лучшим, нужно общаться с лучшими, - с особой гордостью отметил ректор академии Бэликто Цыбиков.Как рассказал руководитель учебного заведения, в этом году нашу республику включили в программу «Кадры АПК» с финансированием в 69 млн рублей. Благодаря этому удастся полностью реконструировать аудитории на четвертом этаже, выплатить стимулирующие для молодых сотрудников, а также приобрести жилье в черте города для молодого преподавателя с возможностью выкупить недвижимость через десять лет за 1% от изначальной стоимости.Как выяснилось, средняя заработная плата у преподавателей 80 000 - 90 000 рублей. Во многом зависит от должности и стажа. Например, ассистенты получают от 40 000 рублей, а у преподавателя вместе со стимулирующими в среднем может получиться 120 000 рублей в месяц.- Я себя называю скучным человеком, потому что в 1993 году поступил в вуз и больше отсюда не выходил. Каждый раз, спускаясь в книгохранилище и видя тысячи диссертаций, всегда задавался вопросом: «Почему наши разработки не используются?». Если мы занимаемся лекарственным растениеводством, то оно не должно быть в рамках только изучения. Наши разработки должны прийти на полки магазинов, чтобы люди пользовались, - прокомментировал руководитель академии, говоря о производстве.Как уверяет ректор, задача академии не самим все производить, а найти предпринимателей, готовых выкупить готовые технологии, чтобы по ним производить продукцию для дальнейшей реализации.- Если мы уйдем в этот процесс производства с головой, то, боюсь, растеряем потенциал ученого-преподавателя. Ценность ученого в том, чтобы его разработки нашли применение, - подметил Бэликто Цыбиков. - Мы активно занимаемся трансформацией вуза, делаем большие шаги к тому, чтобы стать центром образования, науки и инноваций в области лекарственного растениеводства. Открываются научные лаборатории и молодежные пространства, реализуются сетевые образовательные программы, увеличивается число иностранных студентов, закупается специализированное оборудование, чтобы молодежь шла в науку, обучалась технологическому предпринимательству.