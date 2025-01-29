В Улан-Удэ бизнесменов наказали за отсутствие новогоднего оформления

В Улан-Удэ сотрудники Управления административного контроля мэрии составили 10 протоколов в отношении бизнесменов за отсутствие праздничного оформления к Новому году. Нарушителями стали такие магазины как «Абсолют», «АвтоЛидер», «Охара» и другие.Как сообщили в городской администрации, по Правилам благоустройства города владельцы коммерческих объектов в Улан-Удэ должны украшать свои здания к Новому году. Праздничная символика должна присутствовать как внутри помещений, так и снаружи: на фасадах, вывесках, витринах, а также на входах и прилегающих территориях.– Сотрудниками районных администраций и Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству организациям было вручено 1409 уведомлений. Информация по 118 объектам была направлена в управление для проведения муниципального контроля, – рассказала начальник Управления административного контроля Алена Азаревич.В мэрии напомнили, что предприятия также будут должны празднично оформить вывески, витрины и фасады зданий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую будут отмечать в этом году.