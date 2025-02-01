Турецкий роман

Не так давно турецкие сериалы ворвались в нашу действительность, сместив с пьедестала популярные голливудские киноленты. Если в фильмах свои роли отыгрывают красивые актеры, а на экране демонстрируются исключительно живописные места, то как же дела обстоят в реальной жизни? Какие они, эти турецкие мужчины? «Номер один» нашел женщину, которая уже много лет состоит в браке с коренным турком и готова обо всем рассказать.Когда Людмила Че была еще совсем девочкой, ее маму пригласили работать в Сибирское отделение РАН, из-за чего вся семья переехала в Новосибирск.- Мечты о замужестве за иностранца никогда не возникали. Со своим будущим мужем я познакомилась через интернет. Долгих переписок не было, сразу решили встретиться. Но, посмотрев ему в глаза, я поняла, что он - тот самый. Было ощущение грома среди ясного неба, - вспоминает то время Людмила Че. - Помню, что крутились мысли в голове: «Я нашла своего человека». На тот момент он очень плохо говорил на русском языке, и я практически его не понимала, но мне было все равно. И было совершенно неважно, как он выглядел, что он иностранец. Мне кажется, будь он любой другой национальности, все было бы так же. Говорят же, что браки совершаются на небесах. В нашем случае это так. Причем у него возникли такие же чувства. Это была встреча двух родных душ.Со слов Людмилы, она всегда хотела выйти замуж за состоявшегося мужчину, у которого есть свое утвердившееся мнение и понимание мира, чтобы быть за ним как за каменной стеной. К счастью, ее будущий муж (имя которого мы не можем назвать по просьбе героини) обладал всеми этими качествами.- По национальности он турок. Родился в турецкой деревне и вряд ли думал, что окажется в России. Он из простой семьи, с самых ранних лет ему пришлось трудиться, работать пастухом в горах, чтобы прокормить себя. Именно тяжелые условия взросления повлияли на моего мужа. Он сам себя сделал. У него твердый и достаточно жесткий характер, всегда имеет на все свое мнение, - рассказывает о своей чистой любви мама двоих детей.Во многих мусульманских семьях родители часто договариваются о женитьбе своих детей между собой. До свадьбы молодожены могут и не видеть друг друга. Людмила Че не первая жена, но и с той все случилось не по традиции. Он встретил свою первую жену на улице, и она ему очень понравилась. Поэтому он попросил своего отца посвататься к ее родителям.Вскоре они поженились, родились двое детей. Однако брак распался. Как объяснила Людмила, в Турции официальный развод - это как приговор. То есть проще разойтись и не жить вместе, но формально оставаться мужем и женой. Такой расклад не так осуждается обществом, как официальный развод. После того как разошелся с первой женой, будущий турецкий муж решил полностью поменять свою жизнь, переехав в Россию.В нулевые годы этого столетия в России начался бум строительства торгово-развлекательных центров, и для всего этого были приглашены турецкие строительные фирмы. Так будущий муж Людмилы оказался в новой стране.- Он приехал в Россию совершенно не владея русским языком. Но в нем есть такая хорошая мужская черта - уверенность в себе. В любом случае сможет пробить себе дорогу даже через стенку. Он очень коммуникабельный и умеет договариваться и без знания языка. Я всегда восхищалась его пробивным характером, - делится Че.Приехав в Россию, он начал осваиваться, постепенно выучил язык на бытовом уровне. Но так как внутри фирмы у него общение было с земляками, то уровень владения языком, со слов Людмилы, особо не прогрессировал. Дома же они общаются на «плохом русском».- Когда у нас появились дети, я ему советовала, чтобы он разговаривал с ними на хорошем турецком, чем на плохом русском. Но почему-то он считал, что с ними еще рано разговаривать на турецком. Сначала было рано, а потом стало поздно. Сейчас дети не воспринимают турецкий, мы разговариваем на русском - живем же в России. Наши дети не стали билингвами, - смеется Людмила. - Но сейчас я сама учу турецкий язык и смотрю турецкие сериалы с субтитрами на русском языке исключительно с целью погружения в языковую среду.- Когда я только начала с ним встречаться, мои родные отнеслись к этому спокойно. Потому что моя старшая сестра вышла замуж за черногорца и живет в Черногории, а младшая сестра замужем за русским. У мамы внуки - это полный интернационал. Но на работе коллеги были удивлены и просили быть осторожнее. Даже давали советы, чтобы я паспорт держала все время при себе, когда поехали регистрировать брак в Турцию. На тот момент по телевизору активно транслировались разные страшные истории про женщин, которые вышли замуж за мусульман, - вспоминает она.Но когда у ее мужа подошел срок пребывания в Новосибирске и ему нужно было уезжать на другой объект, Людмила без сомнений сказала своему возлюбленному, что отправится с ним. Она оставила всю свою жизнь в Новосибирске, чтобы последовать за своим единственным как жена декабриста.- После мы поехали в Туркменистан. Для получения визы необходимо, чтобы официальный муж сделал приглашение жене. Поэтому мы должны были оформить свои отношения. Регистрировать брак в России - это слишком бюрократически сложно. Мы приняли решение оформиться в Турции. За три дня все сделали и оттуда улетели в Ашхабад как муж и жена, - вспоминает Че.Как рассказывает наша героиня, многие россиянки, состоящие в браке с турками, все же живут в Турции. Потому что многочисленная родня с турецкой стороны считает, что жена должна жить на родине мужа. Но в случае Людмилы ее супруг давно живет достаточно обособленно и свободен от предрассудков. Тем не менее они ездят в гости к родственникам мужа.- Но он считает, что я не смогу жить в Турции из-за слишком разного менталитета, - пожимая плечами, говорит Людмила.- В любом случае, когда сходятся два человека - им непросто. А когда они выросли в разных странах - еще сложнее. У нас очень сильно отличается менталитет. Конечно, гибкость нужна с двух сторон, но мне, как женщине, подстроиться все же проще, чем ему. Я считаю, что это больше моя задача. Тем более я младше своего мужа на восемь лет, - делится своими размышлениями улан-удэнка. - Мусульманский менталитет такой, что жена сидит дома, не получает образование и не ведет активную социальную жизнь. Сейчас, конечно, меняется ситуация, но мой муж еще из той, старой школы воспитания. С одной стороны, когда женщина рожает детей, она же находится в уязвимом положении. А когда муж полностью берет на себя все заботы семьи и у тебя не болит об этом голова, это здорово. У меня изначально была нацеленность на семью, а не на карьеру и прочую активность, поэтому споров в этом вопросе не возникало. Сейчас дети ходят в школу, поэтому я начала заниматься своей жизнью, ищу себя. На данный момент работаю массажистом.Чтобы в семье была общая вера, Людмила приняла ислам, хотя муж не настаивал на этом.- Мы ходили в мечеть в Анкаре, мулла мне дал слова на арабском языке, повторяя которые, ты принимаешь ислам. Перевода слов мне никто не дал, скорее это было формальное действие. Но в голове возникла мысль, что я этим меняю судьбу своих детей. А как трактовать эту мысль, не знаю, - говорит Людмила Че.Из ее рассказа стало понятно, что отличительная черта турецких или мусульманских мужчин - это ревность. Женщинам запрещено на улице вести разговоры с посторонним мужчиной, будь то одноклассник или друг детства. У мужчин и женщин неравные права.- На этом фоне раньше у нас были разногласия. Помню, когда мы жили в Татарстане, я пригласила детского массажиста из поликлиники для дочери. Когда об этом узнал муж, он начал задавать вопросы, не касающиеся его образования или опыта, а про его пол, возраст, семейное положение, - продолжает перечислять особенности турецкого менталитета Людмила. - Мне казалось это очень странным. В те дни, когда к нам приходил массажист-мужчина, муж под всякими предлогами приходил в середине рабочего дня домой. То он купил яблоки и ему срочно нужно положить их в холодильник. Сначала я недоумевала, а потом стала смеяться над его поведением. Оно вызвано не из-за того, что конкретно мой муж ревнив, а это такой у них менталитет. Причем моя подруга, живущая в Турции, рассказывала абсолютно такие же истории. Мы вместе научились смеяться над этим.За свою совместную жизнь Людмила и ее муж успели пожить в разных регионах России, в том числе в странах СНГ.- Я такая же бурятка, как мои дети - турки. Я же выросла в русской среде, не жила в Бурятии, не знаю языка, традиций и культуры. Даже не знала про Сагаалган. Помню, что в юности у меня возникали мысли «брошу все и уеду в Улан-Удэ», - отвечает на вопрос о переезде наша собеседница. - Мы предварительно приехали в Улан-Удэ на несколько недель. Хотела показать мужу город и посмотреть на его реакцию. На тот момент мы были абсолютно свободны в выборе места жительства. Проведя в Бурятии некоторое время, муж сказал, что люди здесь бедные, простые и добрые. Мы решили обосноваться в Улан-Удэ, купили квартиру. Но родные с моей стороны меня совсем не поняли. Привыкли, что отсюда, наоборот, все уезжают.Как рассказала Людмила, единственный, кто понял ее выбор, это был дед. «Люду в Бурятию потянули корни», - сказал он.- Я по внешности бурятка, но у меня совершенно русский менталитет. Своя среди чужих и чужая среди своих - это про меня. Был некий внутренний конфликт. Поэтому я хотела, чтобы мои дети полностью себя идентифицировали и жили в своей среде. Хочу, чтобы у них была твердая основа для самоидентификации. Я вижу, что здесь им очень хорошо, - подытоживает свои размышления жена турка Людмила Че. - Чем меньше город, тем проще и душевнее люди. А мне есть с чем сравнить.Фото: из личного архива героини публикации